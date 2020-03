Antonio Herraiz:"Montar un hospital de 5.000 camas en dos días es para sentir orgullo de España"

El coronavirus no se frena. Nos vienen advirtiendo de que lo peor todavía está por venir y los datos de esta mañana lo vuelven a confirmar. En España ya hay más muertos por el COVID19 que en China. En este negro ranking ya somos el segundo país sólo por detrás de Italia.

3.434 personas han muerto en España de coronavirus, esto supone 800 más que ayer. Además, en las próximas horas vamos a superar los 50.000 contagiados. Ahora mismo hay 47.600 infectados con un crecimiento del 20% si miramos a lo que nos contaron ayer. Insistimos siempre en lo de las cifras oficiales porque muchas de las muertes no se certifican como coronavirus si no se ha realizado la prueba.

La tendencia va a seguir, al menos, hasta que se alcance el pico de la enfermedad, que será dentro de unos días. ¿Cuántos días? Hay estimaciones matemáticas que hablan del 28 o el 29 de marzo. A partir de ahí, hasta la próxima semana, 4 o 5 de abril no empezarán a descender el número de casos diarios.



De ahí que lo peor esté por llegar como insistía esta mañana en Herrera en COPE, Antonio Zapatero, el director del hospital habilitado contrarreloj en IFEMA, que son los recintos feriales de Madrid: “Todavía nos queda por lo menos una semana en la que el número de casos sea superior los que están entrando hospitales a los que están saliendo, a los que son dados de alta. A partir de ahí, la perspectiva que se está barajando es que el número de altas sea superior al número de ingresos esperemos en dos o tres semanas”.



Antonio Zapatero Gaviria es un conocido médico de Cantabria. De Castro Urdiales, creo. Y le han encomendado dirigir este hospital improvisado en IFEMA. Aquí hay que establecer una comparación, que nos permite sacar pecho.



Seguro que eres de los que te sorprendiste, seguro que elogiaste la capacidad de un país como China cuando pusieron en pie un hospital en la ciudad de Wuham de 1000 camas en apenas unos días. En diez días levantaron la instalación, y la reproducción a cámara rápida de las obras, de los trabajos, nos asombró a todos.



Pues eso ahora lo tenemos en España. Pero no con 1000 camas. Con más de 5.000. Y esto debería ser motivo de orgullo de un país, que lejos de las decisiones del Gobierno, al margen también del egoísmo de algunos pocos, debería ser motivo de orgullo de un país comprometido para vencer este maldito bicho que nos va a seguir golpeando con dureza durante los próximos días. Lo fundamental, no relajarse. Tienes que seguir en casa porque nosotros, la cadena COPE, no te vamos a fallar.