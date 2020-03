Antonio Herraiz: "Que el 14% del personal sanitario esté infectado es para hacérnoslo mirar"

Estamos en los días más difíciles de la lucha contra el coronavirus y así lo reflejan las cifras que hemos conocido esta mañana. Si algo nos gustaría es darte buenos datos, contarte que entre todos hemos conseguido doblegar la curva del COVID 19. Pero todavía estamos lejos de alcanzar esa idílica situación. Aseguran que el pico máximo llegará a finales de esta semana y a eso nos tenemos que agarrar porque si únicamente nos fijamos en las cifras oficiales que nos han ofrecido hoy, hay poco margen para el optimismo.

Lo peor de todo esto son los muertos. Hay ya cerca de 2.700, que son medio millar más en las últimas 24 horas. Lo peor son también los pacientes más graves de los 40.000 infectados que hemos alcanzado ya. Hay 2.600 graves en la UCI. Y lo preocupante también es el personal sanitario, el que tiene que cuidarnos, que se está enfrentando al coronavirus con escasez de medios. Y la prueba está en que representan el 14% de los contagiados, lejos del 8% de Italia o lejos de China, donde solo el 4% de todos los infectados por coronavirus eran médicos y enfermeros. Esto es para hacérnoslo mirar, y para cuidar más a los que luego tienen que cuidarnos.

Preocupa también un dato que han ofrecido hoy las autoridades. Son aquellos que se están yendo de los hospitales, que se están escapando sin tener el alta médica. Esto provoca un grave problema de seguridad y de salud pública, porque muchos de ellos no saben si están o no infectados, porque todavía no les han hecho la prueba. Seamos responsables.

No todo es malo en los datos oficiales que nos han dado hoy. Entre las cifras positivas, destacamos las personas que se curan; son ya 3.794. Además se estabiliza el número de ingresos. Cierto es que no al nivel que todos desearíamos, pero de momento, toca seguir trabajando. Y la mejor manera es quedándote en casa.

Y en MEDIODÍA COPE hemos estado también en Los Alcázares, en Murcia. Allí llueve intensamente, están sufriendo las quintas inundaciones en poco más de medio año y si ya de por sí el confinamiento no es sencillo, le añaden este problema. Lo ha contado Sergio Gil, que es el portavoz de emergencias de Los Alcázares: “Tenemos un problema añadido y es que vamos a tener que actuar, si es que hay una petición de rescate, en una situación donde el usuario va a estar muy sensibilizado y esperamos que al menos nos facilite una información y es si tiene alguna sospecha o si es positivo”.

De esta salimos, pero todavía hay que dar un empujón más hasta doblegar la curva, que hoy sigue disparada.