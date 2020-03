Antonio Herraiz:"La crisis del coronavirus intensifica el teletrabajo en España"

La principal novedad de la crisis del coronavirus es que en España sigue su evolución prevista. Es muy parecida a la de Italia, aunque con diez días de diferencia. Es similar, al menos, en cuanto a las cifras. Aquí hemos superado ya los 2.000 contagios y nos acercamos al medio centenar de muertos.

En Madrid, hay 31 muertos y más de la mitad de los positivos de todo el país están en esta comunidad. Si seguimos mirando a Italia y a las medidas que han ido tomando allí, en determinados ámbitos se habla del cierre, del aislamiento de Madrid. Nuestra labor es informar de lo que se sabe a día de hoy, no de lo que pueda pasar mañana o dentro de unos días. Y lo que confirman a COPE, tanto desde el Gobierno como desde la Comunidad, es que en este momento no se está hablando de ese escenario restrictivo.

Aquí la clave es ver la evolución que van a tener las medidas que se han puesto en marcha para contener la evolución del virus. Afecta a la suspensión de las clases en Madrid, La Rioja y Vitoria. Este es un escenario general. Luego están las decisiones que han adoptado desde hoy muchas empresas de forma particular. Hoy cientos de personas han teletrabajado por primera vez desde casa. Es el caso de Carmen: “Hoy me he levantado y he comenzado mi jornada como todos los días a las 9 de la mañana, me he organizado una especie de mini oficina en el cuarto de estar y he comenzado a trabajar como si estuviera en la oficina”.

Al margen de las cuestiones sanitarias y de las laborales que se derivan de la crisis, en Valencia tratan de digerir la suspensión de las Fallas. Se estiman pérdidas superiores a los 700 millones de eruos. Cada falla hace sus cálculos. Xelo Saabert preside L Antiga de Campanar y ha contado que ellos estiman una inversión de 300.000 euros. Lo primero es retirar el monumento y todo lo que habían colocado y después tomar decisiones: “Prácticamente el 80% de las piezas que componían nuestro monumento grande las teníamos ya en la calle. Entonces pues ahora hay que retirarlo, aquí hay muchísimo trabajo y el montante económico es considerable y en estos momentos incalculable”.

Pérdidas millonarias en Valencia y también en Castellón, con la suspensión de las fiestas de la Magdalena. Lo primero es la salud y así se lo han tomado, aunque con no pocas lágrimas.