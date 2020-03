Antonio Herraiz: "El gobierno se da cuenta ahora que la crisis del coronavirus es global"

Sanidad acaba de actualizar el dato de afectados por el coronairus en España. Las cifras oficiales hablan ya de 1622 contagios y 35 muertos. Madrid continúa siendo la comunidad más afectada con 21 fallecidos y 782 positivos, más de la mitad de todo el país. Los datos son los que son, los que nos ofrece el Gobierno de Sánchez mientras siguen lanzando llamamientos a la calma. Sí encontramos una cifra que nada tiene que ver con el alarmismo que generan las cifras de infectados. Más de un centenar de personas que han dado positivo en Madrid, han recibido el alta porque su evolución es positiva.

Ningun ámbito es ajeno a esta crisis. Lo último es que el Congreso de los Diputados suspende la actividad, al menos esta semana. Hoy ya no hay pleno. También el deporte ve alteradas las competiciones. COPE ha confirmado que todos los partidos de primera y segunda división de fútbol, los de la liga ENDESA de baloncesto y la división de honor de balonmano se celebrarán a puerta cerrada.

Estamos a la espera de la comparecencia del ministro de Sanidad, tras la reunión del consejo de ministros. En el último mes, mientras veían cómo se extendía el coronavirus por medio mundo y llegaba a España, aquí no se ha adoptado ninguna medida genérica. De ahí que Vitoria se adelantó al cierre de los colegios, Madrid mañana suspende también toda su actividad docente y la última región en sumarse a esta restricción es La Rioja.

En la capital alavesa, hoy miles de padres han tenido que recomponer sus planes, sus agendas, su vida habitual para colocar a los hijos. Sonia tiene dos niños de 8 y 10 años. Ella trabaja y su marido también. No tienen posibilidad de dejarles con los abuelos y durante esta semana ella consumirá 5 días de vacaciones y la semana que viene le tocará al padre de los pequeños: “Gracia no nos hace, tener que gastar las vacaciones, pero es que al ser un motivo así y tener que pensarlo tan rápido, pues no tuvimos otra alternativa que solucionar el problema y luego ya se verá si nos dan otras opciones o podemos hacerlo de otra forma”.

Enseguida aclaramos todas esas dudas laborales que están surgiendo de esta crisis del coronavirus. La última hora que hemos conocido afecta al tráfico aéreo. Se prohíben los vuelos directos entre España e Italia. Entre los aeropuertos españoles y los italianos.

Uno de los últimos contagios que hemos conocido es el de uno de los máximos dirigentes de Vox. Su secretario general, Javier Ortega Smith, ha dado positivo por el Covid 19. Ortega Smith participó el fin de semana en Madrid en un acto al que asistieron 9.000 personas. Vox piden perdón por mantener el acto y responsabiliza al Gobierno de Sánchez. Dicen que habría generado alarma suspender el acto mientras el Ejecutivo mantenía las manifestacione del 8 de marzo.