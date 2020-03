Antonio Herraiz: "Ni los expertos se ponen de acuerdo con el coronavirus"

Hemos conocido la aparición de tres casos de coronavirus en niños, los dos últimos en Guadalajara. Es la novedad de un brote que hasta ahora, los expertos habían dicho que no se propagaba en los menores. La noticia es que la incidencia es mínima, o al menos con mucha menos fuerza que en los mayores.

La gran diferencia entre el COVID19 y la gripe común es que el primero es un gran desconocido. Ahí está la clave de la alarma desatada en todo el mundo. En España rozamos las 200 personas contagiadas, con más de 70 en Madrid, la comunidad más afectada. Y prueba de que el coronavirus es un gran desconocido es que los expertos no se ponen de acuerdo sobre qué medidas hay que tomar. De todos los países más cercanos, Italia es el país más restrictivo. SE están planteando suspender las clases en colegios y universidades hasta mitad del mes de marzo. En España se descarta una medida tan drástica. En Sanidad la ven innecesaria. Pero prueba de que los expertos no se ponen de acuerdo, es lo que ha dicho en MEDIODÍA COPE, Juan José Badiola, el director de enfermedades transmitibles emergentes: “Yo soy partidario de empezar a aplicar las medidas un poco más duras de aislamiento y evitar posibles contagios porque hemos pasado en muy pocos días de tener prácticamente un número de 10-12 casos a tener casi 200 como tenemos ahora”.

Sanidad se resiste pero no descarten que esas medidas extraordinarias en eventos multidudinarios lleguen en los próximos días o incluso en las próximas horas.

Y en Herrera en COPE, hoy hemos escuchado al cardenal Juan José Omella, recién elegido presidente de la conferencia episcopal española. Omella ha respondido a la ley de educación, que no cuenta con el consenso de la comunidad educativa y que supone un varapalo no sólo para la educación concertada. Es un mazazo a la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. El presidente de la conferencia propone al Gobierno diálogo para evitar sectarismos: “Acercarnos unos a otros, escucharnos unos a otros, porque hemos tenido muchos años de sordera y de ir solo a lo nuestro. Yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo y en eso trabajaré, por crear puentes y por crear comunión entre unos y otros, porque la confrontación no hace bien a nadie”.

Ahora hay que ver la disposición del Gobierno en un asunto clave como es la Educación. Hasta ahora, ese diálogo se ha limitado a su gente.