Antonio Herraiz: "Todas las miradas se dirigen al avión C-101"

La Academia General del Aire sigue hoy sumida en el más profundo dolor. La patrulla águila está rota. Esta mañana se han encontrado restos del comandante del ejército del aire, Eduardo Fermín Garvalena. Era de Granada, tenía 38 años y un auténtico experto en acrobacias arriesgadas. Su avión C101 se precipitó en aguas del mar menor. Todavía es pronto para sacar conclusiones sobre este siniestro. La comisión para la investigación de accidentes del ministerio de Defensa está trabajando en el lugar. Pero hay una pregunta que no solo está presente en la academia general del aire de Murcia. ¿Qué es lo que ha podido fallar? Sobre porque estamos ante el cuarto fallecido en apenas seis meses en circunstancias muy parecidas. Las miradas se dirigen a ese avión C101. Estas aeronaves cuentan con 40 años de servicio, un a ser renovadas en breve según ha confirmado hoy la ministra de Defensa.

Hoy en MEDIODÍA COPE hemos hablado con el subdirector de la escuela general del aire. José María Alonso, es piloto, profesor y ha contado que no se descarta fallo en los materiales del aparato o un problema humano: “No podemos asumir que ha sido un fallo del avión. Ahora se abre un periodo de investigación técnica, como saben este avión no tiene caja negra, y la única forma de saber si ha sido un fallo de avión o un fallo humano es intentar recomponer el avión lo máximo posible y ver si hay alguna causa de material”

Luego seguimos pendientes de la evolución del coronavirus. Lo últimos es que se ha cobrado la primera víctima en Reino Unido. En España preocupa el estado de dos pacientes en Madrid. Tienen patologías previas. El resto, no hay problema. Lo ha contado uno de los infectados a Herrera en COPE.

Es el periodista Kike Mateu que se contagió en un viaje al norte de Italia para cubrir el partido de Champions del Valencia: “Empecé a darme cuenta cuando estaban haciéndome las pruebas, empecé a verme los ojos de las personas que me miraban, en los ojos de la gente ves lo que están pensando realmente, tenían miedo y eso es jodido porque yo les miraba diciendo, bueno, yo me estoy muriendo y no me he enterado, o vivís todos en una película que no se está produciendo”

No se trata de minimizar el brote, pero insistimos en que pese a la novedad del coronavirus, su incidencia en España es mucho menor que la que cada año tiene la gripe.