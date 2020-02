Antonio Herraiz: "Estuvo con un contagiado por coronavirus y nadie le ha revisado"

En la crisis del coronavirus se está cumpliendo las previsiones de los epidemiólogos. Después del brote desatado en Italia, debido a las múltiples conexiones con España, van a seguir detectándose casos en nuestro país. ¿Hay que alarmarse? No, porque aseguran que estamos preparados. Pero las cifras de afectados van a seguir aumentando. El último positivo se ha confirmado en Cataluña. Se trata de un joven de 22 años que ha vuelto recientemente desde Italia. En total, en las últimas horas, en España se han confirmado 9 positivos, aunque todos están controlados y no presentan ningún riesgo especial.

De esa relación Italia-España, el primer caso confirmado es el de un médico italiano que estaba de vacaciones en Canarias. En concreto, en un hotel de costa Adeje, al sur de Tenerife. Tras varios días en la isla, comienza a sentirse mal. Venía de Lombardía, venía del Norte de Italia y los indicadores, los síntomas, daban poco margen para la duda. Este hombre, junto con su pareja, piden un taxi para ir a un centro hospitalario. A este servicio acude Alfredo, un taxista tinerfeño que ha estado en MEDIODÍA COPE. En el trayecto, la pareja de italianos pasa inadvertida: “El señor ni estornudó, ni tosió ni habló. Prácticamente murmulló algo con la mujer”.

El trayecto duró apenas 5 minutos y bajaron rápido del coche. Le dejaron propina, algo que, nos ha contado este taxista, no es habitual entre los italianos. Tras este servicio, Alfredo sigue trabajando y el lunes se confirma que el médico italiano al que había trasladado al hospital estaba contagiado de coronavirus.

¿Cómo se entera el taxista de que era él el que les había llevado al hospital?: “En directo no se me dice nada. Lo que se me pasa es un comunicado por medio del sistema que tenemos donde piden la unidad de tal hotel al Hospital Quirón y entonces dije “Fui yo””.

Una vez que las autoridades sanitarias identifican a Alfredo, le dan varias recomendaciones. Ahora mismo está aislado en su casa, sin contacto directo ni con su mujer ni con sus hijos. Le dejan la comida a una distancia prudente. No tiene ningún síntoma pero tampoco nadie le controla ni vigila su evolución. Ahora, entre sus compañeros surgen las dudas y también el desconcierto: “Hemos hablado un par de compañeros y ese cliente lleva una semana aquí. Ese cliente ha cogido otros taxis y se ha movido de aquí para allá. Ha ido a comer a restaurantes . Yo porque sale la chispa y entonces estoy en el medio de hoy, pero tengo compañeros que podían haberlo llevado ayer”.

Qué mensaje nos manda este taxista. Pues que está tranquilo. Y con esa ausencia de alarmismo innecesario nos quedamos.