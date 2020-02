Antonio Herraiz: "El perdón de Plácido Domingo no significa aceptar delito alguno"

El Gobierno reúne en dos horas a las comunidades autónomas para hacer frente común a la crisis del coronavirus. En España, el único caso positivo que se mantiene es el del médico italiano que estaba de vacaciones en Tenerife. En las próximas horas conoceremos el resultado del segundo análisis al que le han sometido. Mientras tanto, el millar de personas que están alojadas en el mismo hotel que este turista contagiado por el Covid 19 van a permanecer en cuarentena. El hotel a esta hora está completamente acordonado. En MEDIODÍA COPE hemos hablado con una española que está hospedada allí: “Pues nada, estamos estamos aquí en las habitaciones tranquilos y todo fenomenal”.

A pesar de que hay protocolos activados en otros puntos de España por posibles contagios de coronavirus, ninguno está confirmado. Aquí hay que insistir en una situación que no se cansan de repetir los expertos médicos. No hay que despreciar el coronavirus pero su incidencia es menor a la de una gripe normal y hay que destacar que el 97% de las personas infectadas se curan.

Hoy es noticia el tenor Plácido Domingo. Sigue sin haber ninguna denuncia formal sobre los presuntos casos de abusos sexuales. Todo se limita a acusaciones anónimas y a un informe de un sindicato de trabajadores de la ópera de EEUU. Concluye que el tenor español abusó de varias cantantes cuando dirigía la ópera nacional de Washington.

Coincidiendo con ese informe Plácido Domingo ha emitido un comunicado asumiendo su responsabilidad. Además pide perdón por el dolor causado. En COPE hemos hablado con el abogado penalista Jesús Lorenzo. Esta petición de perdón no significa aceptar delito alguno: “El acoso actual en España exige dolo, es decir, conocimiento de que se está obrando mal y hay un montón de jurisprudencia en la que se sale absuelto precisamente porque no ha habido una oposición de la presunta víctima, es decir, no ha habido ningún momento en el que haya dicho “esto me hace sentir mal, ¡para!””.

Además, de haberse producido, ese presunto delito habría prescrito ya.