Antonio Herraiz: "¿Qué más tenemos que saber para que Sánchez destituya a Ábalos?"

Que haya más dinero para los más necesitados siempre es una muy buena noticia. Y el dato que hemos conocido esta mañana lo confirma. 27.000 personas más marcaron la X a favor de la Iglesia en la declaración del pasado ejercicio. ¿Cómo se traduce esto? En que el dinero que han aportado los más de siete millones de españoles de forma voluntaria es de 284 millones de euros, la cifra más alta hasta la fecha.

Son las cifras de la X de la declaración de la Renta que alcanza máximos históricos. Y esto se traduce en casos concretos. Más de 4 millones de personas reciben ayuda gracias a la labor asistencial de 8.000 centros. Los españoles cada vez valoran más el trabajo de la Iglesia y esta mañana, el secretario general de la conferencia episcopal, monseñor Luis Argüello, daba las gracias: “Es de bien nacido ser agradecidos y nosotros agradecemos a estos ocho millones y medio de contribuyentes que han confiado en la Iglesia Católica y que apoyan de esta manera los fines que la Iglesia realiza”.

Y en el día en el que hemos conocido estos datos, a las puertas de la campaña de la renta de este año, hay que recordar la X en la casilla de la Iglesia es un gesto totalmente voluntario que no te cuesta más, ni te devuelve menos.

En cuanto al Delcygate hoy lo resume todo lo que ha dicho el ex presidente del Gobierno Felipe González: “No me meto en eso, mi opinión es que no debería haber pasado por España”.

La vicepresidenta de Maduro nunca tuvo que pisar suelo español, porque lo tiene prohibido. Y menos con el soporte del Gobierno de Sánchez. Como te está contando COPE, el entorno del ministro Ábalos acompañó en todo momento a Delcy Rodríguez. Además, según la declaración jurada a la que ha tenido acceso esta emisora, el personal de la aerolínea en la que viajaba la número dos de Maduro trasladó dos carros con maletas al exterior de la zona pública. Los colocaron en vehículos sin pasar ningún control de aduanas. ¿Qué llevaban? ¿Qué ocultaban? Es una incógnita aunque nos los podemos imaginar.