Antonio Herraiz: "Ábalos está cada vez más acorralado por el Delcygate"

COPE te está contando hoy nuevos datos de la reunión clandestina entre José Luis Ábalos y el número dos del régimen de Maduro. Y lo que seguimos conociendo acorrala aún más al ministro de transportes. Según ha podido confirmar esta emisora, Delsy Rodríguez sí pisó suelo español a pesar de lo que ha dicho el ministro. Lo aseguran dos vigilantes de seguridad del propio aeropuerto, versión que han llevado a un notario.

Rodríguez tiene prohibido pisar suelo europeo y, por tanto español. Esta prohibición es parte de las sanciones impuestas por Bruselas a los dirigentes venezolanos que violan reiteradamente los derechos humanos. Según la declaración jurada de uno de estos vigilantes, la número dos de Maduro llegó a la zona Vip sin pasar por el control de pasaportes.

El papelón de Ábalos es cada vez más complicado. Además de lo que te está contando COPE, la vía judicial está en marcha. Hay que esperar los trámites oportunos después de que un juez de guardia ordenara que se conserve el vídeo del encuentro en el aeropuerto entre el ministro y la vicepresidenta venezolana. Ve indicios de delito.

Y por esto le han preguntado hoy al Ministro de Justicia. ¿Qué ha hecho José Luis Campo? Cuestionar la decisión que ha tomado un juzgado de Madrid: “Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que a priori suena un poco extraña la actuación, pero bueno, desde el respeto absoluto. Sería un mal juez sin ver las actuaciones me pronunciara”.

Juan Carlos Campo antes de bajar al barro de la política fue juez. Y sabe, de sobra, que cuando el ministro dice que una decisión de un magistrado es extraña, lo que realmente está haciendo es presionar. Aunque diga que respeta su decisión. Si la respeta, no añade que es extraña. Lo de la separación de poderes lo dejamos para otro momento.

En mediodía COPE seguimos la evolución del coronavirus. En China hay ya más de 2000 muertos y cerca de 74.000 personas contagiadas. En Mediodía COPE, te vamos a contar la historia de Ping Ping. Es una china que estudia biología en España. Ella no está sufriendo discriminación, pero sus padres tienen un bazar y han visto como el negocio ha descendido. En el colegio, a su hermano, de 12 años, algún compañero le llama coronavirus. Ellos no han tenido contacto con nadie que haya vuelto de China. De hecho, tienen un familiar que acaba de volver y está en cuarentena: “Ahora está en aislamiento voluntario catorce días en una casa que su amiga le ha dejado para que esté ella sola y no esté en contacto con nadie”.