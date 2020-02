Antonio Herraiz: "El lehendakari pide disculpas a su manera porque está a dos meses de las elecciones"

Primero dijeron que no pasaba nada y luego suspendieron el derbi entre el Eibar y la Real Sociedad. Mientras se lanzaban mensajes de tranquilidad, casi al mismo tiempo pedían a los vecinos que no salga a la calle y que no ventilen sus casas. Todo mientras dos trabajadores llevan sepultados doce días bajo a la agonía de sus familias que siguen recibiendo mensajes contradictorios.

Son solo alguna de las consecuencias que están sufriendo en la frontera entre Vizcaya y Guipúzcoa desde que el 6 de febrero se vino abajo el vertedero de Zaldívar. La falta de información y las noticias confusas que ha ofrecido la administración han provocado cierta histeria entre los vecinos. Iker trabaja a menos de dos kilómetros del lugar en el que se hundió el vertedero: “Es grave la situación porque se está quemando ahí un residuo de muchos componentes cancerígenos y malignos. Es como si tuviéramos un Chernobyl aquí al lado”.

Desde el gobierno vasco siguen responsabilizando de lo ocurrido a la empresa responsable del vertedero. No hay que olvidar que estamos a menos de dos meses para las elecciones autonómicas en el País Vasco. Y ahí se enmarca el mensaje que ha lanzado hoy el lehendakari Urkullu en el parlamento vasco: “Vamos a hacer una revisión crítica para mejorar, pero hemos actuado siempre desde la buena fe. No tengo ningún problema en asumir las críticas, siento mucho los errores que hemos podido cometer en este operativo al responder a una situación inédita y de la máxima complejidad”.

Urkullu, el mismo que rechazó la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, en las horas posteriores al hundimiento del vertedero.

Es martes de nuevas protestas de las gentes del campo. Quien pensara que lo de los agricultores y ganaderos era algo pasajero, es porque no conocen ni su tesón ni tampoco los problemas que les tienen arrinconados. Hoy han cortado carreteras en Extremadura, Almería y Cádiz. Los cortes más importantes, con retenciones de hasta 20 kilómetros durante 4 horas, se han producido a la altura de Almendralejo, en la provincia de Badajoz, y en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. A ese punto ha acudido Jairo, ganadero de Rosalejo: “Muy mal. Ahora mismo el coste de producción supera el gasto que tiene el agricultor y el ganadero. Los precios están imposible”.

Después de dejarles plantados, esta tarde la ministra de trabajo recibe a los representantes de los agricultores.