Antonio Herraiz: "Ahora que ya es casta, Pablo Iglesias no quiere escuchar las quejas de los agricultores"

Viernes de protestas de las gentes del campo en muchos puntos de España. En Oviedo, los protagonistas han sido los ganaderos. Y en Córdoba los olivareros que han marchado hasta Lucena con una gran tractorada.

Tras esos cencerros y esos tractores, historias particulares que confluyen en una reivindicación común. Si no cambia la política de precios, la agricultura y la ganadería no es viable. Patricia es una joven ganadera asturiana: “Tenemos unos precios muy bajos y tenemos la fauna salvaje que nos mata el ganado y no nos hacen caso”.

Esto en las calles, en los despachos del ministerio de trabajo, las organizaciones agrarias han sido excluidas de la reunión con el vicepresidente Pablo Iglesias y su ministra de Trabajo. Los de Podemos no querían escuchar las voces de los agricultores en el encuentro para abordar el antiguo PER, ese plan ideado por Felipe González y que facilita subsidios a los jornaleros eventuales del campo en Andalucía y Extremadura. El cabreo que tienen los agricultores por haber sido desconvocados a última hora es monumental. Por cierto, en la reunión, han acordado rebajar el número de días que tienes que trabajar para cobrar el subsidio. Pasa de 35 a 20 días.

Además de las protestas de las gentes del campo, en Barcelona hoy siguen evaluando las consecuencias de la suspensión del Mobile. El coronavirus ha sido la excusa, porque las razones son otras. La presión de las empresas tecnológicas que se han ido dando de baja de forma escalonada sólo ha sido la puntilla. El agujero que ha provocado en la ciudad es incalculable. No sólo en los que tenían casi montados ya sus stand. No sólo en hoteles, restaurantes y servicios de transportes. Trasciende todo estos. En el sector de las floristerías o en el de las comercializadoras de marisco las pérdidas son enormes. Ahora no saben dónde colocar el género. ¿A quién reclaman? No lo van a tener nada fácil. Sobre todo porque nadie quiere asumir responsabilidades. En COPE hemos preguntado si esas razones de fuerza mayor que alude la organización del Mobile es suficiente para no pagar indemnizaciones. Marcelino Tamargo es letrado del despacho Espacio Legal: “Eso no puede ser, es que no existe una fuerza mayor. Si se estaba celebrando otro en Holanda, si se va a jugar el partido del Barça. ¿Qué diferencia hay entre el partido del Barça con 100.000 espectadores y el Mobile?”.

Ya que ninguna administración ha sido capaz de revocar esta suspensión del Mobile, no estaría de más que ahora se emplearan para que los afectados, para los que han invertido mucho dinero, lo pierdan todo.