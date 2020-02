Antonio Herraiz: "La organización del Mobile mira para otro lado para no pagar indemnizaciones"

La suspensión del Mobile va mucho más lejos que la cancelación de un congreso cualquiera. Hay mucho dinero en juego, se estima en 500 millones de euros, y hoy la organización del congreso mundial de móviles han intentado dar explicaciones. Lo primero que han hecho es quitarse cualquier responsabilidad, lanzar balones fuera.

Dicen que no han tenido alternativa, que la anulación se ha debido a causas de fuerza mayor debido a la alerta sanitaria. ¿Para qué? Muy sencillo, para no pagar indemnizaciones. No hay motivos médicos que justifiquen esta anulación, se ha hecho en contra de todo criterio sanitario objetivo, y por eso ahora tienen que retorcer sus argumentos. Por cierto, ninguna administración pública, ni el Gobierno de España, ni la Generalitat de Cataluña ni tampoco el Ayuntamiento de Barcelona han sido capaces de convencer a la organización del Mobile para que no suspendieran este evento.

Los grandes afectados son los gigantes tecnológicos pero también pequeños empresario como Pilar. Tiene una empresa que se dedica al montaje de stand. En el Mobile sólo montan uno para una gran compañía y hasta ayer trabajaron con normalidad. A menos de dos semanas, tenían casi todo montado dentro de un espacio en el que habían gastado ya 20.000 euros. A Pilar ahora nadie le da explicaciones, ni desde la organización del Mobile ni tampoco de su cliente para el que estaba montando el expositor: “Ver que ellos han hecho una inversión tremenda tanto en transportes como en contratación de gente para poder abarcar el mobile, y que haya pasado esto a cuatro días vista, me parece horroroso”.

El sector de la hostelería, de los hoteles, del transporte, de servicios indirectos como azafatas, sonido, lo van a notar, pero hay sectores, lo han escuchado, que ya han tenido un coste y ahora no tienen ninguna garantía de que vayan a poder recuperar ese dinero. Pilar nos ha contado que muchas empresas de montaje, algunas que han gastado 300.000 euros pueden cerra.

Hablando de dinero. Hoy ha estado en Herrera en COPE la ministra Nadia Calviño. Hay preocupación por el coronavirus pero se elevan las previsiones de crecimiento. En el caso de España, Bruselas la eleva al 1,6%, más de lo que estima el Gobierno: “Están muy alineadas con la propia visión que tiene el Gobierno. Vemos que el crecimiento de la economía española que ha sido muy robusto y muy dinámico en los últimos años se va a mantener en el año 2020 por encima de los países del entorno y de la media europea, y que España seguirá creciendo en estos próximos años porque tenemos un modelo de crecimiento y los fundamentos de nuestra economía son muchos más sólidos que en el pasado”.

Qué más ha dicho Calviño. Pues que no hay crisis. Que a pesar de las señales de ralentización, de los indicadores de estancamiento, no hay motivos para la alarma. Esto nos suena de otra época, ¿verdad? La negación de la crisis, digo.