Antonio Herraiz:"Alberto Garzón pasa de llamar al Rey 'ciudadano Borbón' a regalarle un aplauso eterno"

El aeropuerto de Barajas se ha visto obligado a cerrar durante más de una hora su espacio aéreo. La aparición de, al menos, un dron privado sobrevolando las inmediaciones del aeropuerto madrileño ha paralizado todos los vuelos.

Un dron no es ningún juguete, es una aeronave. La multa a la que se enfrentan sus propietarios puede llegar hasta los 90.000 euros, porque no se ha producido ningún incidente grave. Si no, estaríamos hablando de una multa mucho más cuantiosa. Hace justo un año, estos aparatos, estas aeronaves paralizaron el aeropuerto londinense de Heathrow. Meses antes, en el aeródromo británico de Gatwich la presencia de drones también obligaba a cerrar el espacio aéreo y dejaba atrapados a más de 100.000 pasajeros.

Vamos a seguir la evolución de lo que pasa en Barajas, de momento son dos horas de cierre que van a generar muchos problemas, de retrasos, cancelaciones y de vuelos desviados a otros aeropuertos españoles.

Noticia de alcance en un lunes en el que se ha celebrado en el congreso la apertura solemne de las Cortes.

“España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años, así lo sigue queriendo y sobre todo así lo merece”.

Es el llamamiento a la unidad que ha hecho el Rey Felipe VI en un acto en el que han intentado cobrar protagonismo algunos de los socios de Pedro Sánchez. Dentro y fuera del hemiciclo. Dentro, con la indiferencia de los diputados del Unidas Podemos que no han aplaudido el mensaje del Rey. Sí han aplaudido los que son ministros, incluido Pablo Iglesias y el comunista Alberto Garzón. Es lo que tiene el poder. Que te cambia. Fuera del hemiciclo, otros socios necesarios del Gobierno de Sánchez le han dado plantón a Felipe VI. Lo de menos son sus mensajes, que la presidenta de la Cámara, Batet, atribuye a sus contradicciones. Lo contradictorio es que el PSOE se haya echado en sus brazos.