Antonio Herraiz:"

Es un peligroso criminal, en su historial delictivo acumula al menos cinco muertos y es conocido como Igor el Ruso. Hoy se ha presentado en la Audiencia de Teruel desafiante y, en varias ocasiones, haciendo el gesto de la victoria ante las cámaras. La imagen de hoy es muy diferente a la que vimos tras su detención días después del triple crimen de Andorra, en Teruel. Igor el Ruso asesinó a dos guardias civiles y al ganadero José Luis Iranzo.

La llegada de este paramilitar serbio a los juzgados de Teruel ha estado rodeado de máxima medidas de seguridad. Lleva dos años en prisión y su comportamiento no ha sido bueno. Además, las fuerzas de seguridad son conscientes de que si puede escaparse lo hará. Por eso su declaración la ha realizado dentro de un habítaculo blindado de 700 kilos y cuatro metros cuadrados.

Hoy no se le juzga por el triple crimen de Andorra. Este proceso llegará en unos días. La causa que le ha llevado a Igor el Ruso al habitáculo blindado de la Audiencia de Teruel ocurrió días antes, en diciembre de 2017 en un pueblo cercano a Andorra, en Villanueva del Arzobispo. Allí comenzó a sembrar el terror en toda la comarca. Primero, se enfrentó a dos vecinos. Igor el Ruso ha reconocido que fue el autor de los disparos y ha declarado que los dos vecinos heridos no le hicieron frente. Retador, Igor el Ruso, ha dicho que si los dos hombres le hubieran tocado, no estarían vivos. La intérprete que ha traducido esta mañana la declaración de Igor El Ruso. Por estos hechos se enfrenta a 22 años de cárcel. Después, vendrá el juicio por el triple crimen de Andorra.

En MEDIODÍA COPE vamos a estar en la Audiencia de Teruel. También vamos a continuar con el seguimiento del coronavirus originado en la ciudad china de Wuham. Se han registrado ya más de un centenar de muertos y miles de afectados. Alemania ha confirmado el primer contagio en Europa. Se trata de un paciente que no había viajado a China pero que habría mantenido una relación con una persona que había vuelto de Wuham. En España había varios casos investigados cuyo resultado ha sido negativo.

Hay preocupación por los españoles que siguen en Wuham. Son una veintena, muchos de ellos vinculados a los equipos de fútbol de la ciudad china. Mónica ha contado a COPE la situación que está atravesando su marido y el resto de compañeros: “Llevan desde el miércoles encerrados en casa viendo pasar las horas y bueno, se acompañan los unos a los otros. Aunque ellos dicen estar bien, está claro que pasan los días y esto se transformara en desesperación. La familia le pedimos al Gobierno que actúen de manera inmediata”.

Después de esta llamada y de varios días de aislamiento, el gobierno acaba de señalar que esa repatriación se realizará de forma conjunta con Francia o con Reino Unido.