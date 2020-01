Antonio Herraiz:"Ábalos sabe que mentir en política debería tener consecuencias"

La polémica reunión clandestina entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta venezolana ha llegado hoy a la ejecutiva federal del PSOE. Es la primera que se celebra tras el Gobierno de coalición con Unidas Podemos y después de que Sánchez consiguiera continuar en Moncloa gracias a la abstención de Esquerra y Bildu. No se esperaba ninguna voz crítica y de lo que ha trascendido no lo ha habido. La dirección federal del PSOE está controlada por Pedro Sánchez y sus afines. Por eso, han cerrado filas en torno a José Luis Ábalos. Primero negaron el encuentro con la número dos del régimen de Maduro y después de dar hasta cuatro versiones diferentes, lo último es que Delcy Rodríguez cambió de avión pero sin pisar suelo español. Última versión que ofrecía Ábalos en la Sexta: “Cambió de avión. No tocó suelo español”.

Lo que no aclara es cómo hizo ese cambio de avión. Aquí hay expertos en derecho comunitario que aseguran que técnicamente Delcy Rodríguez pisó suelo español. Esto es importante. Porque se habría incumplido una orden europea que impide a la número dos de Maduro pisar suelo comunitario por violar los derechos humanos en Venezuela. Esto es importante, sí. Pero clave también es que José Luis Ábalos ha mentido. Y esto en política debería tener consecuencias. Primero negó el encuentro y luego no tuvo más remedio que admitirlo. ¿Lo siguiente que va ser? No se sorprendan si se persigue a los policías que han podido filtrar esa reunión clandestina. Al tiempo.

Además, y te lo hemos contado en COPE. ¿Qué papel ha jugado Pablo Iglesias? ¿Fue el vicepresidente del Gobierno el encargado de diseñar la visita de la número 2 de Maduro para quitar protagonismo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que el sábado estuvo en Madrid?

Al margen de los líos de Ábalos, el mundo del deporte sigue llorando la muerte de Kobe Bryant. Se están recordando muchos su éxitos deportivos...Las 20 temporadas en los Lakers o los cinco anillos de la NBA. Hoy en MEDIODÍA COPE nos hemos quedado con su lado más humano y su filosofía de vida: “Disfruta la vida. La vida es demasiado corta como para estar triste o desanimado. Hay que estar en movimiento, seguir hacia adelante. La vida sigue, sonríe y sigue con ella”.

Una sonrisa, la de Koby y la de su hija, que se han truncado demasiado pronto.