Antonio Herráiz:"El encuentro de Ábalos y la número dos de Maduro es un escándalo"

Moncloa sigue sin explicar los detalles del encuentro clandestino entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Es evidente que el Gobierno no quiso informar en ningún momento de esa reunión. Prueba de ello es que Sánchez ha evitado pronunciarse sobre lo que se ha convertido ya en un escándalo.

¿Y por qué? Pues porque la número dos del régimen de Maduro tiene vetada su entrada en territorio español desde junio de 2018. La número dos del régimen venezolano está incluida en la lista de personas acusadas de violar los derechos humanos y de socavar la democracia del país caribeño.

Europa le ha recordado al Gobierno español esta mañana que cumplir las sanciones contra Venezuela no es opcional. Son obligatorias. De momento, el ministro Ábalos se limita a bromear ante los suyos cuando le preguntan por su encuentro con Delcy Rodríguez: “Es que me hacen unas preguntas a veces... Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, importantísimo, eh, temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso”.

Es que me hacen unas preguntas a veces... Qué cosas. Preguntarle a un ministro por una reunión con una persona que tiene prohibida la entrada en España. Pero es más. ¿Alguien se cree que un encuentro con una vicepresidenta se produce a bordo de un avión estacionado en un aeropuerto como Barajas? Lo han querido esconder y les han cazado. Esto es grave, más aún cuando Pedro Sánchez no va a recibir mañana al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de visita mañana a Madrid. Con alguien que tiene prohibida la entrada, sí, pero con un presidente legítimo, no. Así juega este Gobierno.

Enseguida te contamos más sobre quién es Delsy Rodríguez en un viernes en el que en España se empieza a hacer balance de las consecuencias que ha dejado la borrasca Gloria. Hay 13 muertos y cuatro desaparecidos. Además, seguimos sin noticias del pesquero Gaditano Rua Mar. A bordo viajan seis marineros, cinco españoles y un peruano. Este barco de Barbate faenaba en aguas de Marruecos y no se sabe nada de él desde el miércoles. Buscaban atún rojo y voraz. Salvamento Marítimo mantiene el dispositivo de rescate y las familias de los marineros esperan angustiados en el Puerto de Algeciras. La única esperanza es que alguien los haya recogido. Desirée es la mujer del patron del pesquero gaditano: "Estoy rota, rota, rota. Igual que yo, igual que todos los mujeres de los marineros, tenemos cuatro hijos, tenemos dos nietos. Y él tiene que volver a su casa. Eres mi media, mi media mitad, mi capitán. Él tiene que volver y yo sé que va a volver bien, esa es mi esperanza".

Seguimos pendientes de la búsqueda de este pesquero gaditano.