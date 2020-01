Antonio Herraiz:"Si Celáa dice que los hijos no pertenecen a sus padres, ¿son del Gobierno?

El mercado laboral desprecia a los mayores de 55 años. Incluso hay empresas que jamás contratan a trabajadores de esa edad, a pesar de que su experiencia y su valía. Hoy, un campeón de 57 años ha vuelto a tirar por los suelos a los que piensan que la edad es un inconveniente.

El piloto español de coches Carlos Sainz ha conquistado hoy su tercer Dakar: “Ha sido un rally muy muy difícil, desde el inicio con mucho riesgo, al máximo los tres y estoy muy contento”.

No tiene necesidad de demostrar ya nada en su vida, pero Sainz ha confirmado que sigue disfrutando del volante y que con dedicación se puede alcanzar lo que quieras en la vida. La edad, no es ningún problema.

El triunfo de Carlos Sainz está muy por encima del Consejo de Ministros. El último que el Gobierno va a celebrar en viernes y en el que ha quedado claro el eterno deseo de la izquierda por controlar la educación de nuestros hijos, eliminando un derecho elemental de los padres.

Todo ha venido a cuenta de la decisión del Gobierno de Murcia de imponer el pin parental. No es otra cosa que la obligación de los colegios a informar a las familias de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo y establece el derecho de los padres a dar su consentimiento a cada uno de esos talleres.

Esto no le gusta al Gobierno porque dicen que no podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres. Claro, a Sánchez y a los suyos les encantarían que su control directo dependiera de la coalición entre PSOE y Podemos. Por eso han anunciado que se van a ir a los tribunales. ¿No habíamos quedado que se trataba de desjudicializar la vida política?: “Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos pero especialmente de los menores y ante cualquier actuación que entendamos que vulneran sus derechos, las normativas vigentes o los convenios internacionales, responderemos con contundencia”.

Responderemos con contundencia, ha dicho María Jesús Montero recién estrenada como portavoz. Pero vamos a poner un caso práctico. Un colegio público organiza una charla sobre sexualidad e invita a la recién nombrada directora del Instituto de la Mujer. En principio no tendría que haber ningún problema. Se presupone que un cargo público debería tener la suficiente mesura. Pero es que al frente del Instituto de la Mujer han colocado a Beatriz Gimeno que defiende tesis como esta: “La sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. Él siempre puede violarla, es decir, el poder patriarcal está siempre presente. Suponiendo que ella tuviera unas fantasías digamos distintas y quisiera por poner un ejemplo, vamos a decir penetrarle analmente con un dildo seguramente él la daría un tortazo, no le gustaría, no querría”.

¿Qué deberían hacer entonces los padres? ¿Asumir esta actividad docente sin más? Y todavía se sorprenden en el Gobierno que haya padres que quieran elegir con libertad la educación que quieren que reciban sus hijos. Tendrían que empezar por revisar lo que han metido en casa.