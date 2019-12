Antonio Herraiz: "Qué bunea es la justicia europea y qué canalla es la justicia española, gritan los indepes"

Estamos en una mañana frenética en los tribunales. Tras la sentencia del Tribunal Europeo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras se siguen produciendo reacciones y escritos de diferentes instancias judiciales españolas. Lo que dice esa resolución es que Junqueras es eurodiputado en el momento en el que se publican los resultados y por tanto goza de inmunidad. Conclusión. El líder de Esquerra debió salir puntualmente de la cárcel para tomar posesión de su cargo en Bruselas. Hasta ahí. No resuelve nada más ni cuestiona la condena a 13 años de cárcel. Qué pasa, que la sentencia no se moja y por eso ha permitido a los separatistas hacer una interpretación muy partidista. Lo ha explicado en Mediodía COPE el abogado penalista Eloi Castellarnau: “Es una sentencia que creo que es poco valiente. Deberíamos haber exigido que se hubiera mojado en algunas cuestiones que creo que son fundamentales. Creo que es una sentencia políticamente correcta asumiendo argumentos de la defensa el señor Junqueras, pero que no se ha mojado a la hora de acabar de concretar cuáles son los efectos prácticos”.

Y como no se moja, pero sí da la razón a Junqueras, los separatistas cuestionan todo el proceso y exigen consecuencias inmediatas para otros dos eurodiputados electos, Carlos Puigdemont y Toni Comín. La diferencia es que aquí los dos están fugados, un elemento que no es menor y que establece importantes distancias entre los dos casos.

Aún así, y es lo último que acabamos de conocer, el magistrado que instruyó todo el proceso contra la cúpula separatista abre un plazo de cinco días para que las acusaciones tanto de Puigdemont como de Comín presenten alegaciones tras conocer la inmunidad del preso Junqueras.

En el día en el que la justicia europea ha dado la razón a Junqueras, al presidente del a Generalitat le han condenado a un año y medio de inhabilitación por desobedecer las órdenes de la junta electoral central y no retirar la propaganda separatista durante la campaña. Así que ya sabes la reacción. Qué buena es la justicia europea y que canalla que es la justicia española. Lo de siempre.