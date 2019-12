Antonio Herraiz:"Los separatistas piden y los socialistas dan"

En Reino Unido, el conservador Boris Jonhson tiene ya el encargo de la reina para formar gobierno. No ha habido sorpresas y es el gran ganador de unas elecciones marcadas, cómo no, por el Brexit. Johnson obtenido una mayoría absoluta de 364 diputados frente a los 203 del Partido Laborista. Después de verse con la Reina, ha vuelto a Downing Street y la tradición marca que allí pronunciará un discurso previsto para esta hora.

El resultado electoral en Reino Unido es incontestable. El candidato conservador ha arrasado a su rival pero deja varias claves. La mirada estaba puesta en el Brexit y ahí boris Jonson ha sido el más claro. ¿Esto significa que en este momento lo británicos respaldan de forma abrumadora la salida del Reino Unido de la Unión? Por un lado, sí, y por otro confirma que lo que están hartos de vueltas y más vueltas tras tres años de estancamiento y con la economía paralizada.

Atentos al resultado en Irlanda del Norte. Por primera vez en la historia los escaños republicanos superan a los unionistas. ¿Ha sacrificado Boris Johnson la unidad del país? Pues además de Irlanda hay que mirar a Escocia. La líder separatista escocesa ha anunciado que la próxima semana publicarán los detalles para un nuevo referéndum separatista.

Y luego está el batacazo de Jeremy Corbin, el candidato laborista. La comparación tiene muchos matices pero es como si aquí en España la alternativa al Boris Jonhson español de turno hubiera sido Pablo Iglesias.

Esto en el exterior. Aquí en España, PSOE y Esquerra siguen negociando en secreto el apoyo de los separatistas a la investidura de Pedro Sánchez. Hoy es importante calibrar lo que dice desde la cárcel el líder de Esquerra. En una entrevista en La Razón, Oriol Junqueras advierte de que si no hay mesa de negociación entre gobiernos, de igual igual, como si de dos estados se tratara, votarán que no. El PSOE ya ha cedido cambiando de postura y asumiendo que en Cataluña hay un conflicto político, uno de los conceptos preferidos por los independentistas. Y con los antecedentes de Sánchez, no parece descabellado que vaya a asumir el peaje que le pide Junqueras. No hay más que escuchar al líder del PSC, Miquel Iceta, en televisión española: “Yo creo que los gobiernos han de dialogar siempre, no solo porque haya una investidura. Tenemos un problema político entre manos muy relevante que va a exigir de mucho diálogo. Espero y confío que los negociadores sabrán encontrar el formato en el que esa reunión pueda producirse”.

Los separatistas piden, y los socialistas dan. Los independentistas exigen, y los socialistas cederán con tal de seguir en Moncloa.