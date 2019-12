Antonio Herraiz:"¿Aceptará Greta Thunberg viajar a Madrid en un burro talaverano?

Hoy es protagonista Marta Calvo Burón. Tenía 25 años y el 7 de noviembre quedó con un chico a través de Internet. No era la primera vez que lo hacía y siempre mandaba a su madre una localización por el Whatsapp. Ese es el último dato que se tiene de ella. La pista de Marta se pierde el jueves 7, a las afueras de la localidad valenciana de Manuel. En concreto en la calle San Juan.

Desde ese día, tampoco se tenían noticias de Jorge Ignacio, un colombiano de 38 años. Es el hombre con el que había quedado Marta. Tenía antecedentes por delitos de droga, prostitución y conducción temeraria. A las pocas horas de su desaparición, la madre fue hasta esa vivienda de Manuel y Jorge contestó que no la conocía. Al poco tiempo, el hombre se refugió en otra casa que tenía a unos 30 kilómetros, en el municipio de La Ollería.

Esta mañana, el principal sospechoso, Jorge Ignacio, colombiano de 38 años se ha entregado en el puesto de la Guardia Civil de Carcaixent. Lo confirmaba el delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio: “No hay constancia de la situación de Marta pero la hipótesis que siempre ha barajado esta delegación como ustedes bien saben es que Marta no solamente desapareció, sino que sufrió una agresión violenta que posiblemente le hizo perder la vida”.

El detenido ha confesado a los agentes que mató a Marta, que descuartizó a la joven y que tiró las partes del cuerpo por diversos contenedores. Ahora la investigación tiene que cotejar si es verdad la versión del detenido y recabar pistas que puedan llevar al lugar donde habría terminado el cadáver de Marta.

