Antonio Herraiz:"El cambio climático enfrenta a los negacionistas y a los que se aprovechan del problema"

La cumbre del clima ha echado a andar en Madrid. Durante los 15 días que va a durar esta cita internacional van a pasar cerca de 25.000 personas que van a tratar de aportar visiones diferentes, desde territorios distintos para combatir lo que es una evidencia: el cambio climático. No faltan los negacionistas de este fenómeno, y, en el otro extremo, tampoco faltan los que tratan de rentabilizar el problema. Y ahí se sitúa la activista sueca Greta Thunberg que, se espera, llegue en las próximas horas a Lisboa. Después, todo apunta a que cogerá un vehículo eléctrico en el que se trasladará a Madrid. Ahora anda subida en el catamarán con sus nuevos amigos youtuber.

Sobre esta niña estamos preguntando hoy a muchos de los que participan en esta cumbre del clima. Fuera de esta cita, hay opiniones para todos los gustos. Allí, son casi unanimidad los que apoyan su mensaje. Es el caso de Luisina, que va a presentar la posición de los gobiernos locales contra el clima. Es de Argentina, tiene 31 años y ha pasado por MEDIODÍA COPE.

“Obviamente que son extremos que no son comunes y que no todo el mundo puede hacer una travesía en barco. No va a cambiar eso las emisiones globales pero creo que lo que ella quiere mostrar y que se hable del tema lo consiguió. Que se hable a favor o en contra y eso me parece muy importante porque somos pocos los que por ahí nos interesamos de corazón en esto, pero cada vez somos más entonces creo que está bueno” nos ha dicho.

Al margen de lo que está pasando en la cumbre del clima de Madrid acabamos de estrenar diciembre. Estamos en el primer día laborable del último mes del año, y es importante recordarte lo que puedes hacer antes de que pasemos a 2020 para que precisamente te ahorres mucho dinero en la declaración de la renta que realices el próximo año. Si puedes amortizar parte de tu hipoteca, si puedes aportar más dinero a tu plan de pensiones lo vas a notar. Y si realizas una donación a cualquier organización que se dedica a ayudar a los demás, también verás cómo lo notas cuando tengas que rendir cuentas con Hacienda.