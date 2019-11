Antonio Herraiz: "¿A quién iba dirigido el cargamento de más de 3.000 kilos de coca del narcosubmarino?"

La noticia sigue en aguas de Galicia. El operativo de la policía Nacional y Guardia Civil controlan los trabajos para remolcar el narcosubmarino interceptado en Cangas del Morrazo, en Pontevedra. Tal y como te está contando COPE este submarino transporta un alijo superior a los 3.000 kilos de cocaína. En el mercado negro de la droga tendría un valor superior a los 100 millones de euros. Lo que se sabe a esta hora es que hay dos tripulantes detenidos. Son de nacionalidad ecuatoriana y se busca a un tercero. Además, se trata de localizar a los destinatarios del cargamento.

El origen de la coca se situaría en Colombia y estamos ante el primer narcosubmarino transoceánico con droga interceptado en Europa. Es el primero aunque como te está contando COPE los narcos vienen usando este tipo de embarcaciones desde 2006. Nunca antes se acercaba tanto a la costa y en esta ocasión todo apunta a que sufrieron una avería o los narcos sintieron loa presión de las fuerzas de seguridad.

En MEDIODÍA COPE hemos hablado con el capitán de navío Alejandro Cuerda. Es el Jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada: “Estamos hablando de ni siquiera un sumergible, sino si no digo más bien un semisumergible, una embarcación que es capaz de navegar a ras de agua. Son embarcaciones que no están preparadas, no tiene un casco resistente para realmente llamarle submarino”.

Enseguida estamos en Cangas del Morrazo en un lunes en el que estamos pendientes de la negociación para sacar adelante la investidura.

Las piezas del tablero se están moviendo y los socialistas catalanes mueven ficha para aproximarse a Esquerra republicana. No es la primera vez que proponen reconocer Cataluña como nación. Tampoco es la primera vez que sitúan a España como un estado plurinacional, ese concepto tan difuso que tanto gusta al PSOE. Ahora, y no es casualidad, lo han incluido en el documento que quieren aprobar en el congreso que el PSC va a celebrar en diciembre. El concepto de Cataluña como nación o la plurinacionalidad de España vuelven a escena después de que Pedro Sánchez lo escondiera en campaña.

Esto en el lado socialista. En Esquerra siguen planteando una reunión entre gobiernos, de igual a igual recuperando el espíritu de Pedralbes. Ese encuentro quieren que sea esta semana, se habla del jueves y su filtración ha molestado en Moncloa. Sobre este asunto le han preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y ha dicho: “Vamos a esperara a que Esquerra termine su consulta hoy en disposición a ayudar en la investidura”.

Habrá que esperar pero en el PSOE lo tienen claro y han priorizado a Podemos y a los separatistas frente a cualquier otra opción.