Antonio Herraiz:"Los malos aires de Torra"

En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hoy está previsto que quede visto para sentencia el juicio contra el presidente catalán. Quim Torra está acusado de un delito de desobediencia por negarse a retirar del palacio de la Generalitat una pancarta a favor de los políticos en prisión durante la campaña de las generales de abril. Se lo ordenó la Junta Electoral en varias ocasiones y, como lo de cumplir la ley no va con él, pues desoyó lo que le decían.

¿Qué sabemos de este juicio que, ya digo va a quedar hoy visto para sentencia? Pues que Quim Torra ha llegado después de comerse ayer un contundente plato de butifarra con monchetas. Judías con butifarra. Y con un humor de cuestionable clase, Torra amenazaba en las horas previas a su comparecencia con expulsar los gases, expulsar las flatulencias delante del tribunal.

Esta es la clase que tiene el presidente de la Generalitat. Depende de las preguntas la cosa puede ir por un lado o por otro, decía después de contar que se había comido un plato de judías con butifarra.

No sabemos si Torra hoy habrá consumado la amenaza de las flatulencias, lo que sí sabemos es que ha confirmado los hechos por los que se le juzga.

“Como en las películas. No. No lo cumplí. Sí, la desobedecí. Pero es que era imposible cumplir una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben, que era una orden dictada por un órgano que no tenía la competencia para dictarla”, ha dicho.

Una vez que ha reconocido el delito, Torra se enfrenta a una condena por desobediencia. ¿Esto que supone? La Fiscalía pide para él 20 meses de inhabilitación y un multa de 30.000 euros. De confirmarse esta petición, la pena implicaría una consecuencia inmediata: la inhabilitación del presidente de la Generalitat. A partir de ahí, el vicepresidente Pere Aragonés ejercería en funciones y se pondría en marcha el adelanto electoral en Cataluña. Se espera que el juicio quede hoy visto para sentencia.

Al margen de lo que está pasando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hoy el Instituto Nacional de Estadística ha comenzado el rastreo masivo de nuestros teléfonos móviles. Un gran hermano a lo bestia pero sin nuestro permiso expreso. Dicen que lo hacen para conocer nuestro movimientos y reforzar las infraestructuras públicas. Como si no supieran ya dónde faltan servicios. Les mando si quieren a mi pueblo, que ahí faltan unos pocos.