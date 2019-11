Antonio Herraiz:"PSOE y Esquerra cumplen el guión"

La primera toma de contacto entre PSOE y Ezquerra Republicana ha terminado sin acuerdo. El encuentro entre la socialista Adriana Lastra y el Republicano Gabriel Rufián apenas ha durado 45 minutos. Y el titular del encuentro es el previsto. No sabemos si se van a terminar entendiendo o no. Todo indica que sí, porque Ezquerra no va a encontrar mejor aliado para sus intereses que el PSOE y Podemos. Pero tras ese acuerdo de Gobierno express que firmaron Sánchez e Iglesias el martes, ahora los separatistas van a forzar las condiciones. Por eso, era de prever que no se iban a echar en los brazos de socialistas y comunistas a las primeras de cambio.

Ezquerra no puede defraudar a los suyos nada más comenzar el partido. Menos con la tensión que han creado en la calle. Así que lo de hoy es el primer acto de una obra de teatro en el que habrá exigencia y también cesiones. El punto de partida es la creación de una mesa de negociación de igual a igual, como si de dos estados diferentes se tratara y con la autodeterminación como punto de partida.

Esta mañana ha estado en Herrera en COPE Jaume Collboni. Es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y uno destacado dirigente del PSC. Le ha dicho a Herrera que Ezquerra no tiene otra alternativa que apoyar el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos: “¿Cuál es la alternativa? ¿Unas terceras elecciones que pueden radicalizar todavía más el mapa político español y catalán? Quiero pensar que en Esquerra Republicana hay gente que entiende que la vía que ha tomado el señor Torra nos conduce al desastre”.

Contactos de alto voltaje en medio del temporal que llega en toda España. Sólo se libra Canarias. La alerta roja se sitúa en Asturias, León y Galicia.

A esta hora, se registran olas de hasta diez metros en la coruña. El viento provoca que sólo caminar sea muy difícil por la calle. En Asturias, hay al menos 17 puertos de montaña en los que es necesario el uso de cadenas y recomiendan no utilizar el coche salvo que sea imprescindible. La situación no pilla por sorpresa en el Principado. Menos en pueblos de montaña como Sotres. En Mediodía COPE hemos hablado con Jessica que es una quesera y nos ha dicho: “Es todos los inviernos igual, procuras tener de todo en casa, todos tenemos congeladores grandes y llenarlos de carnes y de pescado. Te aprovisiona un poco más y recoges el ganado. Llenas los canales de hierba para que tenga comida y poco más”.

Lo peor va a llegar en las próximas horas. A esta hora ya hay muchos problemas también de circulación en los puertos de Madrid, Ávila y Segovia.