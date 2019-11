Antonio Herraiz: "Con más de 3 millones de parados, el 10% de la oferta de empleo se queda sin cubrir"

A cuatro días para las elecciones generales seguimos con la convicción de que no se están abordando los problemas que interesan a los españoles. Uno de ellos es la Educación. El sistema educativo español tiene demasiadas fugas de agua y hoy en Mediodía COPE te vamos a detallar una de las consecuencias.

En un país como España, con más de 3 millones de parados, ¿se puede dar la circunstancia de encontrar sectores en los que las empresas no cubren las demandas de empleo? Pues se da. Y las cifras son para que, los que vayan a tener la competencia a partir del diez de noviembre, tomen cartas. El 10% de la oferta de empleo en España no se puede cubrir. En determinados perfiles, como el tecnológico, el déficit es significativo. Pero es que seguimos fallando en idiomas y oficios clásicos, como el de tornero, se quedan sin especialistas.

Mientras aquí se habla de desbloqueo y de posibles pactos, los españoles que residen en el extranjero han comenzado a votar. Se han estrenado en Oceanía, en Nueva Zelanda y en Australia. Pero, una vez más, una convocatoria más, el trámite se complica y muchos españoles se quedan sin poder votar. Es el caso de Joan Cotino, que reside en Gold Coast, en la costa dorada de Australia: “La verdad es que no he podido votar. Hace unas semanas envíe la solicitud y estuve informándome, lo rellené para que me llegara a casa, pero ni me ha llegado nada ni he podido votar”.

A lo largo de la mañana hemos recogido muchos testimonios como el de Joan. Y aquí hay que hacer una reflexión. Con cuatro elecciones generales en cuatro años, ¿no ha habido el tiempo suficiente para solucionar los problemas? Parece que no.