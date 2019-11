Antonio Herraiz:"El acusado de matar al hombre de los tirantes de España se presenta como un niño de comunión"

Hoy es lunes de debate. No sé si eres de ese club de indecisos que el CIS eleva al 32%. Muchos me parecen. Tienen predisposición de ir a votar este domingo, pero, según Tezanos, 3 de cada 10 todavía no saben a quién. A ellos van dirigidos los mensajes de lo que queda de campaña y en ellos se van a centrar en el debate de esta tarde.

Un debate a cinco como el que vas a poder seguir en directo en La Linterna de COPE es mucho menos influyente que un cara a cara. De eso no hay duda. Pero todos los expertos en comunicación política coinciden que un error garrafal o un acierto notable puede terminar de convencer a los indecisos, objeto de deseo de todos los partidos. Lo ha explicado en MEDIODÍA COPE Eduardo González, profesor en la Universidad Camilo José Cela:“Un candidato tiene que defender sus ideas, sus valores y sacarlos fuera para ser capaz de conectar con los ciudadanos y de hacer bien su trabajo. El que no sea capaz de defender por lo que quieren que le vote será lo que más le va a penalizar”.

Las últimas encuestas que se han publicado hoy proyectan un escenario muy complicado para alcanzar acuerdos de Gobierno. Si nos fiamos de ese sondeo, el bloque de centro derecha estaría casi igualado por el de izquierdas. Aunque sube el PP y Vox podría duplicar sus escaños, la caida en picado de Ciudadanos impide la suma en este posible frente. Y en el de izquierdas, en contra de lo que dijo el CIS hace diez días, la mayoría de encuestas sitúan al PSOE por debajo incluso del resultado que obtuvo en abril. Si esto se cumple, también se cumplirá el refrán castellano de hacer un pan como unas tortas.

Al margen del debate, en MEDIODÍA COPE vamos a estar en la Audiencia de Zaragoza. Allí ha comenzado el juicio contra Rodrigo Lanza. Este antisistema primero dejó en silla de ruedas a un guardia urbano de Barcelona. Ahora se enfrenta a 25 años de cárcel como principal sospechoso de matar a un hombre. Según la acusación, fue a por él por llevar unos tirantes con la bandera de España. Después de su acción, un determinado sector de la izquerda le defendió en las redes sociales. Hoy se está hablando mucho de su estética. Es habitual que el aspecto con el que se presentan al juicio sea muy diferente que el que vimos cuando fueron detenidos. ¿Se acuerdan de Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel de Almería? Ante el tribunal, parecía otra. Pues lo mismo ha pasado con este Rodrigo Lanza, al que conocimos con rastas y pelo rapado por los lados, piercing y demás elementos de la estética antisistema. Hoy, camisa blanca, peinado a raya con flequillo a raya. Sólo le faltaba la chaqueta de marinerito como si fuera un niño de comunión.