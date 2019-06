Antonio Herráiz: "¿Nada ni nadie ha sido capaz de devolver la esperanza a Noa, con tan sólo 17 años?"

Tiempo de lectura: 1



Hoy te estamos contando el desenlace de Noa Pothoven. Esta holandesa de 17 años era una joven guapa, con un rostro cándido que en sus ojos tenía instalados la tristeza permanente. Noa escribió un libro de mucho éxito que tituló “Ganar o Aprender”. En ese libro contaba que sufrió abusos a los 11 y a los 12 años y que fue violada cuando tenía 14 años.

Hace un tiempo que solicitó la eutanasia porque no aguantaba más su sufrimiento psíquico. El pasado sábado, en su cuenta de Instagram, dejó escrito un mensaje que no dejaba lugar a dudas. “Seré directa: en el plazo de diez días habré muerto. Estoy exhausta tras años de lucha y he dejado de comer y beber. Después de muchas discusiones y análisis de mi situación, se ha decidido dejarme ir porque mi dolor es insoportable”.