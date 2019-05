Antonio Herráiz: "El Supremo les ha permitido que se beneficien de esa Constitución que quieren tumbar"

Tiempo de lectura: 1



Cinco de los políticos presos que lideraron el golpe separatista ya tienen una de las dos fotos que buscaban. Hoy, cuatro han recogido su acta de diputado, Raul Romeva la de senador y mañana martes revelarán esa segunda foto que desean durante la inauguración de la décimo tercera legislatura de la democracia.

El Supremo les ha dado vía libre, les ha permitido salir de la cárcel de Soto del Real para que se beneficien de esa Constitución que quieren tumbar. Y como era de esperar, a pesar de las medidas de seguridad, a pesar de las advertencias no han perdido la oportunidad para montar su particular show. El Alto Tribunal les había prohíbido tener contacto con los medios de comunicación y realizar reuniones de trabajo durante su estancia en el Parlamento. Y como en todo, han hecho su propia interpretación. Oriol Junqueras no ha perdido la oportunidad para grabarse un vídeo junto a Gabriel Rufián que han colgado en las redes.