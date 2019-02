Antonio Herráiz: "Las medidas del Vaticano van a contar como aliado con la Conferencia Episcopal Española"

Tiempo de lectura: 2



La cumbre celebrada en el Vaticano sobre la protección de los menores ha generado muchas esperanzas. Está claro que es un problema social pero instituciones como la Iglesia no pueden seguir manchando su imagen con esta lacra. Las conclusiones con medidas concretas se tienen que aplicar, los protocolos que establecen mayores controles para evitar que se produzcan los abusos han de ser más rigurosos. Y en ese compromiso se acaba de pronunciar el presidente de la Conferencia Episcopal Española. El mensaje de monseñor Ricardo Blázquez es claro: "Un sí a sus familias y a la colaboracion con las autoridades del estado, un no a los abusadores, a los incubrimientos, al silencio cómplice y al tratamiento inadecuado por parte de las autoridades de la Iglesia a esta cuestión".

El compromiso no se limita en el ámbito exclusivo de la Iglesia. El cardenal Ricardo Blázquez ha ofrecido la total colaboración de la Iglesia con los tribunales que son los encargados de llevar adelante estos delitos. El silencio, en ocasiones, cómplice ha quedado atrás. Y es momento de pasar a la acción. En este punto, las medidas aprobadas en el Vaticano van a contar como aliado con la Conferencia Episcopal Española.

En el juicio del procés hemos visto todo tipo de actuaciones. La más repetida es la que recurre al victimismo y a negar la mayor. De ahí que la mayoría de los procesados se presenten como presos políticos y no como políticos presos. Los hay un tanto magos, que en el juicio aseguran que ni las papeletas ni las urnas costaron ni un euro a la Generalitat.

Luego están los conversos, con un Oriol Junqueras clamando a los cuatro vientos que ama a España. Y luego está Artur Mas. El ex presidente de la Generalitat ha declarado hoy como testigo. Y su versión es novedosa en este juicio. Él dice que avisó pero que no le hicieron caso, que advirtió a sus sucesores de que todo tenía que hacerse dentro de de un marco legal que la Generalitat pudiera controlar. A esta hora, sigue el interrogatorio a la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha dicho que antes del 1 de octubre se vivieron episodios de violencia y acoso masivo. El más significativo, el escrache multitudinario a los guardias civiles que participaron en el registro a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña. Se ha abierto la fase testifical de este juicio y esta tarde es el turno en el Supremo del ex presidente del gobierno Mariano Rajoy.