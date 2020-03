Anotnio Herraiz: "Hay algunos que sólo aprenden con multas y con la porra"

Lo primero, vamos con los datos que deja el coronavirus este viernes. No se trata de alarmar a nadie pero sí de contar las cifras oficiales, sobre todo para hacernos una idea de la situación real, o al menos lo más aproximada a la realidad. España ha superado ya los 1000 muertos por coronavirus y roza los 20.000 contagios. Insistimos en que esa cifra es incluso muy superior y esto se va a confirmar a medida que pasen los días y aumenten los controles, los test que no se están haciendo. Hasta que no se alcance el pico máximo, los casos positivos irán aumentando con un porcentaje superior al 25%. Lo mejor de todo son sin duda los casi 1600 que ya están recuperados. Que están sanos.



¿Cuándo se va a parar esa tendencia? Aquí nadie ya se moja, pero cuando estamos a punto de cumplir la primera semana en estado de alarma, el mejor de los escenarios posibles no llegaría hasta finales de la semana que viene. Es lo que el ministro de Sanidad llama doblegar la curva, que no es otra cosa que poner fin a la tendencia de contagios masivos. Hoy ha dicho el director de alertas sanitarias que ese ritmo de contagios parece que se está frenando pero está muy lejos todavía de ese escenario ideal.



¿Qué más mensajes positivos ha lanzado hoy Fernando Simón, el portavoz en el que se ha escuda el Gobierno para no quemarse en una situación tan crítica? Ha dicho otra cuestión que es importante. Madrid empieza a dar altas de mejoras en cuidados intensivos.

Aún así, la situación en los hospitales sigue siendo límite. Cuando hablamos de que falta material, no sólo nos referimos a las mascarillas protectoras. Faltan guantes, batas, gafas. Y todo esto en situaciones, ya decimos, límites. Se lo contaba esta mañana a Herrea en COPE, Juan Gracia, que es enfermero en el hospital 12 de octubre de Madrid: “Desbordado no, lo siguiente, esto es una guerra, no hay palabras para describir lo que se está viviendo ahí dentro, psicológicamente estamos ahora mismo fatal, no podemos con esta situación. Y no hay una protección con equipos de protección individual adecuada y peligra nuestra salud, la de nuestros convivientes y la de la población en general”.



Por mucho que algunos lo quieran edulcorar, esta es la situación que si eres médico, enfermero, celador o personal sanitario conoces a la perfección. Por eso hay que insistir en que te quedes en casa. La policía está preocupada porque están aumentando las detenciones de aquellos que incumplen las normas del estado de alerta. Van cerca de 300. Y aquí parece que algunos solo aprenden con multas y con la porra. Esto va para largo y todos tenemos que armarnos de paciencia. Pero si no cumplimos estoy no hay manera de pararlo.