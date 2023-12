Sin duda, Juan Bautista es uno de los protagonistas del Adviento. La liturgia nos lo presenta estos días como el profeta que anuncia el cumplimiento inminente de las promesas que Israel esperaba. Como explica Benedicto XVI en su volumen sobre la infancia de Jesús, Juan era por derecho un sacerdote, pero en él el sacerdocio de la Antigua Alianza se convierte en anuncio de Jesús. En cierto modo es el gozne entre el antiguo y el nuevo testamento.

Imaginar que Juan y Jesús habían jugado juntos durante su infancia no es forzar la historia. Eran primos, vivían en la misma región y sus madres, María e Isabel, habían vivido sus nacimientos con una clara conciencia de que respondían a una llamada de Dios directamente relacionada con su designio de salvación del mundo, y se habían acompañado. Entre juegos y encuentros familiares, en la escucha cotidiana de la Escritura y al calor del testimonio de sus padres, hubo que desarrollarse la conciencia de sus respectivas misiones, del mismo modo que se gestó la personalidad de cada uno.

No sabemos cómo fue la relación entre ambos durante aquellos años, pero sí es evidente el calor con que Jesús le definió ante los suyos: “Juan es más que un profeta, el mayor de los nacidos de mujer”. Nos impresiona la figura del Bautista, la palabra afilada con la que pone a cada uno frente al gran acontecimiento de la manifestación del Mesías, su vida entera consagrada a este anuncio. Pero también es cierto que para él no fue siempre sencillo entender. Primero, no quería bautizar a Jesús, puesto en la cola como todos en el Jordán. Y estando preso, impaciente, mandó preguntarle si era Él el que había de venir, o si tenían que esperar a otro. Sabemos la respuesta que le envió el Señor, que podría resumirse así: “Juan, mira los hechos imponentes y no te quedes prisionero de tus esquemas”. A nosotros nos pasa lo mismo con frecuencia. Al final, Juan rubricó con su sangre la vocación que dio forma a su vida entera: ser testigo de la Luz que viene al mundo para salvarlo. Por eso sigue siendo tan grande para nosotros.