Vox presenta la moción de censura en el Congreso: Analizamos qué va a pasar a partir de hoy

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados la moción de censura contra Pedro Sánchez con Ramón Tamames como candidato.

"Hemos respondido a nuestra idea inicial de presentar un candidato caracterizado por su experiencia -que nadie podrá negar, por su independencia, por su compromiso para convocar elecciones el 28 de mayo. De hecho, no hemos tirado la toalla, no me he presentado yo, hemos presentado a un independiente", ha dicho Santiago Abalcal en el momento de la presentación y volvía a hacer un llamamiento al PP, "creemos que el Partido Popular puede reflexionar y apoyar esta moción".

Sin embargo, fuentes del PP dicen a COPE que 'esta no es la forma de conseguir echar a Sánchez de la Moncloa'.

La moción de censuraha sido impulsada en solitario por el partido de Abascal contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y con el veterano economista Ramón Tamames como candidato a la Presidencia.

La moción llegará a la Cámara con la firma exclusiva de los 52 parlamentarios de Vox y casi tres meses después de que su líder, Santiago Abascal, anunciara su intención de censurar a Sánchez con un candidato independiente y con el objetivo único de convocar de forma inmediata elecciones generales.

En el partido quieren que Tamames "represente a millones de españoles que, más allá de partidos, exigen una dimisión inmediata de un Gobierno contrario a los intereses de la nación".

Defienden su candidatura por ser "un español independiente, de brillante trayectoria intelectual y símbolo de la reconciliación nacional".

PINCHA PARA LEER: Herrera: "Mientras se habla de la moción, no hablamos del 'sí es sí' o el desbarajuste en la Seguridad Social"

SIGUIENTES PASOS

Una vez aceptada por la Mesa del Congreso, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, decidirá cuándo se debate en pleno la moción, la segunda que presenta Vox contra Sánchez en lo que va de legislatura, tras la que fue debatida el 21 y 22 de octubre de 2020.

En este sentido, según informa Ricardo Rodríguez, Pedro Sánchez usará la iniciativa para desgastar a Alberto Núñez Feijóo y de "pegamento" a la coalición de Gobierno. El equipo presidencial cuenta con el control de la fecha que se elija para el debate. La Moncloa ve "una ocasión única" y están lejos de pensar en desaprovecharla. Llevan semanas esperando el anuncio de la iniciativa de Santiago Abascal para rentabilizarla electoralmente.

Tal posición cobra más fuerza ante el control de los tiempos que ejercerá Sánchez a la hora de fijar la sesión a través de la presidenta Meritxell Batet con las municipales y autonómicas a menos de 100 días. El presidente piensa en usar el calendario a su favor y según consta a COPE, es motivo de debate en el seno de su núcleo duro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

PINCHA PARA LEER: Sánchez maneja el calendario para celebrar la moción de censura de Vox: "Es una ocasión única"



5 MOCIONES Y SOLO UNA HA PROSPERADO

De las cinco mociones de censura presentadas hasta ahora desde la vuelta a la democracia, solo ha prosperado la de Sánchez contra el popular Mariano Rajoy en junio de 2018.

Antes fracasaron las de Felipe González (PSOE) contra Adolfo Suárez (UCD) en 1980, la de Antonio Hernández Mancha (Alianza Popular) contra González en 1987, y la de Pablo Iglesias (UP) contra Rajoy en 2017.

VOX Y EL PSOE COINCIDEN EN QUE RESTARÁ VOTOS AL PP

En Génova, aseguran a COPE, están convencidos de que Pedro Sánchez va a utilizar la moción de Vox para hacer pinza con Abascal para perjudicar a Alberto Núñez Feijóo ahora que las encuestan dejan ver fuga de votos en Vox, en las próximas elecciones.

Abascal lo niega, dice que su único objetivo es echar a Sánchez de la Moncloa y vuelve a tender la mano a Feijóo para que les apoye. En el PP reiteran que se van a abstener porque no quieren que se les identifique con este show parlamentario.

Para la Moncloa la iniciativa es una oportunidad más de vender su proyecto y contraponer modelos. La moción de censura hacen hincapié es poner en aprieto a Núñez Feijóo.