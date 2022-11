Victoriano Saiz, transportista víctima del sabotaje en Cantabria: "Las pérdidas son de un millón de euros"

La Guardia Civil investiga lo ocurrido esta madrugada en la empresa de transportes Saiz Echevarría de Villaescusa, en Cantabria. Pasadas las dos de la mañana, Victoriano Saiz y su hermano veían sin creerlo como sus camiones y remolques se encontraban envueltos en llamas.

“A las 2 y 20 me llamó mi hermano para decirme que había un incendio en la empresa" cuenta Victoriano Saiz en Mediodía COPE aún bajo los efectos del shock que le ha causado "entrar en el aparcamiento, era un sentimiento de rabia, de impotencia después quitar los vehículos que no estaban en llamas y hemos salvado cuatro. Llegaron los bomberos, las llamas eran horribles,en pocos minutos se han prendido fuego los remolques y una de las cisternas cargadas de azúcar. El foco se ha encendido en dos partes del aparcamiento".

Los daños causados son importantes y muy cuantiosos, "los daños materiales y perjuicios de los servicios llegarían al millón de euros porque había vehículos cargados con mercancía valiosa, había remolques con 25.000 kilos de azúcar a granel para una empresa" evalúa Victoriano que no da crédito a lo ocurrido, "en 55 años desde que mi padre fundó la empresa con su hermano, jamás nos había pasado nada, nunca nos había pasado esto y ni nos esperábamos que nos fuera a pasar esto".

Pero los hermanos Saiz tienen claro que el sabotaje se debe a su postura sobre la huelga de transportistas, "esto viene ya de la huelga de marzo y alguien se ha tomado ahora la justicia por su mano. En marzo estuvimos parados una semana, pero después volvimos a trabajar porque nuestros clientes demandaban nuestros servicios y porque no podemos estar parados, las facturas y las nóminas hay que pagarlas y todos los conductores estuvieron de acuerdo menos uno. Desde entonces hemos sufrido llamadas, amenazas y hoy después de unos meses se lo han cobrado" lamenta Victoriano en COPE.

La empresa Saiz Echevarria, de la que viven 85 familias, se planteó si secundar o no la huelga, "hemos estado hasta última hora esperando, pero como las asociaciones mayoritarias no iban a secundar el paro, hemos decidido trabajar, pero eso no lo sabía nadie".