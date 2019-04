Una mujer es obligada a dar el pecho a su hija de once meses en una mesa electoral

Tiempo de lectura: 2



A tres días de las elecciones generales del 28 de abril, Elvira Otero no sabe con seguridad si acudirá como suplente a la mesa electoral en Cambados (Pontevedra). Duda ya que actualmente compagina su trabajo con la lactancia de Gala, su hija de 11 meses.

Ante la cita de la administración por personarse el próximo domingo en la mesa electoral, Elvira decidió recurrir con notificación médica, tenía claro que se lo aceptarían, su sorpresa fue cuando vio que se la denegaban, lo ha contado en 'Mediodía COPE': "Lo consideran como una excusa, decían que no acreditaba la situación referida con documentación objetiva" aclaraba.

Tras la indicación de que tenía que presentarse en la mesa a pesar de su situación, Elvira decidió ir al juzgado a dar a conocer su situación, para ella hay otra gente que sí quiere acudir a las mesas electorales: "No veo necesario llevar a una niña de 11 meses. Considero que hay gente que quiere ir a este tipo de citas. Independientemente de si tienes a alguien a tu cargo. No tenemos que estar obligados" finalizaba Elvira.

La madre afirma que por este tema ya ha tenido que perder dos días de su trabajo por cuestiones burocráticos: "Me dieron tarde la notificación. Soy autónoma, tengo un trabajo y una responsabilidad". Por otro lado, a través de su repercusión, Elvira afirma que se han puesto en contacto con ella muchas personas a las que por otras situaciones si lograron finalmente la aprobación para no acudir: “Hay gente que ha hablado conmigo, a otra persona por tener un parque de bolas reservado para el cumpleaños de su hijo se lo aceptaron”.

Tras todos los procesos, a día de hoy Elvira no tiene muy claro aún lo que va a hacer el próximo domingo: "Mi idea es no ir, pero no quiero que esto se vuelva algo mediático y exponer a la niña" finalizaba.