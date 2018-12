Una juez: "No hay ninguna obligación legal de comunicar que un preso sale de la cárcel"

Tiempo de lectura: 1



¿Cómo es posible que un delincuente que no está rehabilitado esté en la calle? Y también esto reabre el debate sobre la prisión permanente revisable. En 'Mediodía COPE' hemos intentado este jueves resolver todas estas dudas con Rosa Freire, juez de penal de Madrid y miembro de la asociación Francisco de Vitoria.La magistrada ha resaltado que Bernardo Montoya había cumplido su pena y que, por tanto, era un ciudadano más. "Una vez que ha cumplido la condena es difícil extremar la vigilancia salvo por razones policiales. Además, no hay ninguna obligación legal de comunicar que un preso sale de la cárcel tras haber cumplido su pena. Un alcalde, en caso de conocer esta excarcelación, no podría comunicarlo a los vecinos porque estaría incumpliendo la ley", ha señalado.

La juez Freire recuerda que las penas tienen una función de rehabilitación y ha dado su punto de vista sobre la tan debatida prisión permanente revisable. "Ttiene una función de prevención ante un pronóstico claro de que alguien no se va a rehabilitar. Y es una manera de proteger a la sociedad en los casos más extremos. Yo he visto casos de agresores sexuales que tienen ese impulso y que es muy difícil desde el punto de vista psicológico que se puedan rehabilitar. Son depredadores. Mi opinión particular es que es una figura útil para proteger a la sociedad en casos muy graves", ha concluido.