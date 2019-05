¿Te ha tocado ser miembro de una mesa electoral? Te explicamos en qué casos es obligatorio

Tiempo de lectura: 1



No te desvelamos nada si te recordamos que mañana comienza la campaña electoral para las municipales, autonómicas y europeas. Sí, puede que para tí sea un tostonazo del que no nos vamos a librar porque nos esperan otras dos semanas más de campaña electoral. La cita es el 26 de mayo y no sé si estos días has recibido una carta en el buzón de tu casa. Un citación. Bien para ser presidente de la mesa electoral, bien para ser vocal o suplente.

Aquí en la radio, al menos a dos compañeros les ha llegado esa carta. Pero surgen muchas dudas. Porque igual ese día no puedes y no sabes cómo recurrir. O porque has cambiado recientemente de domicilio y temes no enterarte que te ha llegado la citación. O directamente estás fuera, de viaje largo, y no te enteras que te han llamado para formar parte de la mesa electoral.