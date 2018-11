Un terremoto ocurrido en 2016 cambió de sitio las grandes islas de Nueva Zelanda

Tiempo de lectura: 1



Hace dos años la tierra comenzaba a temblar en Nueva Zelanda. Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter sacudía el centro del país de Oceanía localizado en el centro del pacífico. Pues dos años después, las dos islas que conforman Nueva Zelanda se están acercando. Aquel terremoto provocó una ruptura en la corteza que favoreció que los movimientos tectónicos desplazaran las islas.

De esta forma, el cabo Campbell, situado al norte de la isla sur, se ha acercado ya 35 centímetros a la ciudad de Wellington que se encuentra al sur de la isla norte. El movimiento se está produciendo en estos mismos momentos aunque no es perceptible y solo puede ser detectado gracias a las mediciones por satélite. Aunque la distancia entre ambas islas es de 50 kilómetros, y 35 centímetros puede parecer un dato insignificante, los investigadores aseguran que es clave.

La profundidad de las fracturas que provocó el terremoto en 2016, determinarán que Nueva Zelanda vuelva a sufrir terremotos grandes en el futuro o no. Hasta el momento los investigadores no han podido resolver este interrogante. Este país de Oceanía sufre 15.000 terremotos cada año, aunque no más de 150 son perceptibles. Esta claro que la calma en la superficie de Nueva Zelanda solo es apariencia.