Sanidad aconseja la vacuna de sarampión a quienes tengan entre 40 y 50 años

El sarampión es noticia después de que el Ministerio de Sanidad incluyera esta enfermedad infecciosa en su calendario de vacunación. Los destinatarios, todas las personas nacidas a partir del año 1970. De esta manera, si estás en esa franja de edad y no lo has padecido, o no te has vacunado antes, es el momento de hacerlo con el objetivo de prevenir el sarampión.

La Sociedad Española de Epidemiología Española, encargada de estudiar este tipo de enfermedades, también hace un llamamiento y recomienda que se de deben vacunar quienes tengan entre 40 y 50 años en caso de que no tener claro si han pasado el sarampión. En el resto de Europa, la Organización Mundial de la Salud alerta de que en países como Reino Unido, Grecia, República Checa y Albania ha resurgido la enfermedad.

Afortunadamente España es un país libre de este virus, pero si que encontramos casos de sarampión confirmados. En concreto son 233 registrados durante los siete primeros meses del año. Eso si, son aislados ya que son importados desde el extranjero. La cobertura de vacunación en nuestro país es buena y se han interrumpido con facilidad otras posibles infecciones. En un contexto en el que hablamos mucho de listeriosis y omeprazol, no hay que encender las alarmas por el sarampión, pero quizás si aclarar muchas dudas. ¿Quién? ¿Cuándo? y ¿por qué deben vacunarse?

Por Mediodía COPE ha pasado el Doctor Gabriel Reina, especialista en Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra que explicaba que “se quiere sacar esa recomendación para los nacidos entre los 70 y los 80 porque es una época previa a la que se empieza a vacunar contra el virus. Es un grupo de edad importante sobre el que aplicar el esfuerzo de la vacunación”, apuntaba.

En caso de no estar seguro de estar vacunado o haberlo superado, existen pruebas que permiten averiguarlo con certeza. De hecho, lo más recomendable es que “la gente tiene que acudir al médico de atención primaria”. Es de vital importancia que estas vacunas se lleven a cabo ya que “hacen falta tasa de vacunación muy elevadas, por encima del 95%, para que la población esté protegida”, señalaba el Doctor Gabriel Reina.