El prior del santuario de Lluc asegura que monjes y huéspedes "están todos bien"

La nieve que trae consigo la borrasca Juliette ha activado la alerta roja en la Sierra de la Tramontana en Mallorca por acumulación de nieve, hasta 40 centímetros hay acumulados en algunas zonas como en los alrededores del santuario de Lluc donde han quedado aislados los monjes y los huéspedes, 200 peregrinos que no pueden salir del recinto que integra el santuario.

27/02 08:24 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx rojo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 08:24 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyFhttps://t.co/E3U52t2MgG — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) February 27, 2023





El prior de Lluc, Mariano Gastalver, además de asegurar que están todos bien y encantados de disfrutar de un espectacular paisaje, ha contado en Mediodía COPE que pese estar incomunicados por el espesor de la nieve "estamos a cuatro grados se puede llevar bien".

Esos 200 huéspedes que subían al santuario, durante el fin de semana y que ahora no pueden nada más que moverse dentro del recinto "están encantados y disfrutando de la nieve", porque como recuerda el prior, "no es normal ver nevar en Mallorca".

Las carreteras están cortadas alguna con árboles cruzados que han caído por el peso de la nieve " todo está controlado, han quitado árboles que habían caído por el peso de la nieve, pero la cosa está controlada".

El santuario está preparado para resistir bastante tiempo. "Tenemos víveres y estamos preparados porque contamos de la experiencia de la última vez que fue en 2015. Entonces estuvimos aislados tres o cuatro días", recuerda el prior Gastalver que ve difícil que puedan bajar en las próximas horas porque "no ha parado de nevar", pero no lo considera preocupante "no es grave"

No subir a la sierra de Tramontana

Los Bomberos de Mallorca recuerdan que circular y subir a la Serra de Tramuntana con alerta roja es muy peligroso.







La Agencia Estatal de Meteorología advierte de que la borrasca Juliette va a dejar en Baleares, durante las próximas horas, precipitaciones persistentes, nieve, rachas de viento y oleaje muy fuertes.