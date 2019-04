¿Por qué Sánchez no quiere un cara a cara con Casado?

Tiempo de lectura: 1



Este jueves comienza la campaña para las elecciones generales del 28 de abril y, en esta ocasión, no habrá cara a cara. Sí un debate a cinco bandas. Y es importante saber qué es más influyente y si todavía los debates televisivos son capaces de modificar el sentido del voto a escasos días de acudir a las urnas. El politólogo y colaborador de Herrera en COPE, Jorge Vilches, ha dado respuesta a estas preguntas en 'Mediodía COPE'. "No es lo mismo un cara a cara que un debate a cinco. En un cara a cara, el elector percibe que debe elegir normalmente entre el actual presidente y quiere repetir o a la alternativa. Por eso, Sánchez no ha querido ese debate con Casado. Lo que le conviene a él es dar la imagen de que las tres derechas actúan como un bloque unido y él es el muro de contención de ese 'peligro' derechista", asegura el politólogo. La presencia de Podemos también juega a favor de Sánchez porque le coloca en el centro del tablero político. "Tener a Vox tira a los tres hacia la extrema derecha y a Sánchez le da un tono centrista", asegura Vilches.

Para el experto también será interesante el papel de Abascal en su primer gran debate. "Me interesa contrastar el nivel de Abascal con respecto a los otro cuatro candidatos. Él ha llamado 'derechita cobarde' al PP o 'paleto' a Rivera. Veremos si está a su altura y si tiene algo que ofrecer", ha sentenciado.