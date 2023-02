Pascual Piñera, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias en Mediodía COPE

La localidad de Jérica, en Castellón, ha despedido este fin de semana a Emma, la niña de 12 años, fallecida por peritonitis el pasado día 5 en el Hospital Clínico de Valencia.

Hasta en tres ocasiones llevaron a la niña a Urgencias, la primera el 29 de enero, cuando Emma ya se quejaba de un fuerte dolor abdominal.

Beatriz, la madre de Emma, asegura que los médicos descartaron que fuera un apendicitis sin hacerle ningún tipo de prueba, salvo un análisis de orina el día antes de que falleciera. El padre, Ramón ya ha anunciado que el asunto está en manos de los abogados. Dicen que llegarán hasta el final en un caso que consideran ha sido una clara negligencia médica.

Ahora, serán los tribunales los que decidan si la muerte de Emma es constitutiva de delito. Lo cierto es que el diagnóstico tardío de apendicitis -por lo que comienza cualquier peritonitis-, es más común de lo que parece.

Es difícil de diagnosticar en mujeres jóvenes y en edad fértil

El jefe de urgencias en el Hospital Reina Sofía de Murcia, el doctor Pascual Piñera, que además es vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, se ha enfrentado en más de una ocasión a una apendicitis porque es una de las patologías abdominales frecuentes en los servicios de urgencias. En Mediodía COPE, el doctor Piñera ha subrayado la dificultad a la hora de diagnosticar una apendicitis porque la sintomatología "es muy variada dependiendo del ciclo de evolución que lleve, lo más típico es que duela al lado derecho, con febrícula, muchas veces puede dar como si fuera una infección de orina, si lleva poco tiempo de evolución puede aparecer el dolor en la zona alta del estómago y si lleva mucho tiempo de evolución empieza a dificultar los movimientos, si das pequeños saltitos todo lo que produzca rebote a nivel peritoneal produce dolor, es una sintomatología muy variada. Lo que hay que tener muy claro en los servicios de urgencias es que ante un dolor abdominal, en esta zona, siempre hay que intentar descartar de alguna manera esta patología".

¿Es más complicado diagnosticar una apendicitis en una chica adolescente? "En chicas adolescentes y en mujeres en edad fértil se puede confundir porque pueden tener una ovulación dolarosa, pueden tener una endometriosis que haga sangrar el peritoneo, pueden tener muchas patologías que pueden confundir con la apendicitis, para eso hay que hacer exploraciones complementarias empezando o bien una ecografía o un escáner, porque todo lo que tenga que ver con el peritoneo es muy irritable y produce mucho dolor" recalca el vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Reincide el doctor Piñera en destacar que no es fácil diagnosticar una ependicitis, en especial, en las primeras horas "porque la sintomatología es muy larvada, pueden venir los enfermemos con muy pocas horas de evolución y la analítica y todo esté normal, simplemente las molestias, por ello les decimos que si al día siguiente persiste el dolor que vuelva. No hay un patrón que diga esto es apendicitis o no hay una prueba específica hasta que la ves en una ecografía, en un escáner, porque muchas veces la exploración te puede llevar a errores y mucho más en mujeres".

Ante las dudas en la exploración: ecografía y escáner

Se puede incluso confundir con un cólico nefrítrico "hay variaciones que te dificultan el diagnóstico. Cuando te genera dudas una exploración física de un paciente hay que ponerse de acuerdo con los compañeros de rayos y orientar al radiólogo sobre las sospechas que se puedan tener".

La falta de diagnóstico claro es lo que puede llevar a convertir la apendicitis en peritonitis que es "cuando el apéndice se rompe y eso produce la caída de pus al peritoneo".

Lo que descarta el doctor Piñera es que exista un factor hereditario que nos predisponga a padecer apendicitis, algo en lo que se ha insistido en el caso de Emma porque su hermano mayor ya tuvo problemas antes de ser operado de apendicitis.

