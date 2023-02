Oriol Ribalta, alcalde de Sallent de Llobregat, en COPE: "Debemos ver en qué hemos fallado"

La evolución de Leila, la gemela de 12 años que este pasado martes sobrevivió a un intento de suicido en Sallent de Llobregat, tragedia en la que murió Alana, sigue siendo la preocupación de sus padres que no se separan de ella.

Las gemelas se arrojaban desde el balcón de su casa, desde un tercer piso. Alana fallecía y Leila resultaba herida grave. Evoluciona de forma positiva, se mantiene estable pese a la gravedad de las heridas en órganos vitales. Hay esperanza.

Mientras Leila se debate entre la vida y la muerte, continúa la investigación para esclarecer el móvil de este terrible suceso: qué pudo llevar a las niñas a tomar una decisión así. Vecinos, amigos, familiares hablan del acoso que estarían sufriendo las niñas, algo que en un principio descartó la Generalitat aunque en las últimas horas ha cambiado su opinión como ha contado en Mediodía COPE el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño. Desde ayer por la tarde, la Generalitat no descarta ese posible bullying, tiene abiertas todas las posibilidades.

Esta mañana se ha entregado el primer avance del atestado, ahí es pieza fundamental, clave es la carta que dejan de despedida Alana y Leila, según fuentes de la investigación a COPE, en ella se hace un resumen de las circunstancias que vivían las dos, especialmente Alana y se habla de diferentes factores y el deso de Alana de cambiar de sexo. Ahí están las múltiples causas que les habría llevado a dar este paso, como las circunstancias en el colegio y las difíciles circunstancias familiares porque las chicas estaban siendo atendidas por los servicios sociales.

El jefe de Interior de COPE ha hablado con el alcalde de Sallent de Llobregat que admite que no sabía lo que estaba pasando en cuanto al acoso, pero sí admite Oriol Ribalta que "dentro de la tragedia debemos ver qué ha fallado o que no hemos sabido, como sociedad, hacer mejor, se habían canalizado las herramientas y los canales abiertos y a pesar de ello no hemos podido evitar el suceso".

El ayuntamiento va a sufragar el funeral de Alana y que están ayudando a la familia con todos los gastos que está produciendo la hospitalización de Leila.