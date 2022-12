Nilton, uno de los viajeros de los trenes siniestrados en 'Mediodía COPE'

A esta hora de la tarde, la 13.30 del miércoles 7 de diciembre, ya se ha restablecido la circulación de trenes en la estación de Montcada y Reixac donde a las 7.50 de la mañana se vivía un tremendo susto sobre todo entre los pasajeros de los dos trenes que chocaban. Todo ha quedado en un gran susto, un tremendo susto en el que han resultado heridos de diversa consideración 155 personas, la mayoría contusionados al caer al suelo de los vagones puesto que al estar en la estación o llegar a ella estaban de pie preparados para apearse del tren.

De esos 155 heridos, 39 han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios para ser atendido de esos golpes o traumatismos sobre todo en la cabeza.

Los técnicos de Adif y Renfe inspeccionan los comboyes siniestrados y el estado de las vías y se investiga la causa del accidente, del que se descartan la velocidad y la niebla que había esta mañana en la localidad barcelonesa. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se trasladaba a la estación de Montcada también quería descartar como causa del siniestro la falta de inversión de Renfe en las instalaciones o en el estado de las mismas.









El choque, pese a que el tren que chocaba con el que estaba parado no iba a gran velocidad, ha sido brusco como ha contado en Mediodía COPE Nilton, uno de los viajeros del tren que estaba en la estación esperando a partir.

"Me encuentro bien, en mi caso ha quedado en el susto, espero que los heridos no estén graves, he visto a algunas personas heridas y espero que estén bien", deseaba Nilson al comienzo de la entrevista y al preguntarle Pilar García Muñiz, cómo se encontraba.

Nilton contaba en COPE que como cada día hoy pilló "el tren en Tarrasa, llegamos a Montcada y nos quedamos parados esperando a que salga el tren y sentimos un golpe fuerte. Yo iba en la cabeza del tren, los vagones de detrás amortiguaron el golpe, pero aún así muchas personas cayeron al suelo. Fue un susto muy rudo, estás parado y recibes un golpe e imagino a las personas de los vagones de atrás lo sintieron más fuerte".

Tras los primeros minutos "el chófer salió y comenzó a preguntar cómo estábamos, llegó la Policía y ya estaban comenzando a atender a la gente. Al ser una semana de puente no había tanta gente porque este tren siempre va lleno" lamentaba Nilson que confirmaba que "la Policía llegó muy rápido y los de asistencia de Renfe también llegaron muy rápido. Cuando ya estábamos fuera del tren no nos decían nada porque la Policía estaba dando soporte a la gente que estaba herida".

Al no resultar herido, Nilton ha podido seguir su camino, "nos iban informando que los que no estuviéramos lesionados que habían habilitado unas lanzaderas fuera de la estación, pero te puedes imaginar que había mucha gente y tardamos mucho".





