Un montañero: “Se está poniendo muy de moda las montañas, pero tenemos que tener todos mucha conciencia"

Tiempo de lectura: 1



Ha vuelto a pasar. De nuevo una montaña abarrotada de gente. Si hace unas semanas alucinábamos al ver el “atasco más alto del mundo”, la aglomeración en punto más alto del planeta, o sea en el Everest, ahora esa fotografía se repite.

Ha sido este fin de semana y ha sido aquí, en España. En concreto en el Pico Aneto, en Huesca, a 3.400 metros sobre el nivel del mar. La imagen no tiene desperdicio. Imagina a 250 montañeros queriendo coronar la cima aragonesa, lógicamente había cola, más de una hora de espera en el conocido como puente de Mahoma, un punto sensible por la dificultad que supone el pasarlo. Es un punto de cruce, y no queda ahí la cosa.