Mónica, madre del pequeño Luca: "No sabe que me ha salvado la vida"

Esta historia que ha convertido en héroe al pequeño Luca ha ocurrido en el Bierzo, en Casilla y León. El niño de tan solo 4 años cogió el teléfono y llamó al 112 al ver a su madre en el suelo, sin poder moverse, a penas. Mónica Toribio, cuyo orgullo hemos escuchado este viernes en 'Mediodía COPE' padece diabetes y no era la primera vez que sufría un episodio parecido, pero en las anteriores ocasiones estaba su marido en casa y no como en esta ocasión en la que es encontraba sola con los niños.

"Recuerdo muy poco, que estaba tumbada en el sofá para dormir la siesta con la niña pequeña y luego oir a Luca, pero me parecía un sueño. No sé cuando cogió el teléfono ni cuantas llamadas realizó" relata en COPE, Mónica. Al ver a su mamá en el suelo, Luca, al que su madre describe como un niño hiperactivo, que no para, tuvo la tranquilidad de descolgar el teléfono y llamar al 112 e incluso poner al teléfono a su madre para que le explicara al médico lo que le estaba pasando "a Luca le enseñaron en el cole, la profesora hace llamadas de emergencia. Nos lo dijo en casa y empezamos a repetir la dirección, su nombre y le dijimos que si mamá, que tiene una enfermedad no se despierta qué tienes que hacer. Quizá como ya lo había visto hacer a su padre pues también fue capaz de reaccionar".