'Mediodía COPE' entrevista al abuelo Erasmus

Miguel llegó a la ciudad italiana en febrero y terminó el curso en julio. "e quedé unos días para ver las representaciones de ópera. En algunas, incluso, me invitaron", dice. En las clases se sentaba en primer fila y atendía a todas las explicaciones. "Me decían que yo animaba la clase y preguntaba si tenía dudas. Aunque no todos los días, para no ser muy pesado", reconoce.

Miguel se sentaba en mi primer fila y gracias a su ejemplo, la Universidad ha triplicado el número de solicitudes para estudiar allí el próximo año