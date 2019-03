Más de 300 profesionales sanitarios fueron agredidos en 2018

Tiempo de lectura: 2



En 2018 se denunciaron un total de 298 agresiones a profesionales sanitarios que ocasionaron 322 víctimas, de las que el 54,96 % fueron mujeres, según consta en el balance de la Policía Nacional sobre la labor que desarrolla para prevenir estos ataques.

Andalucía es la comunidad que registró más casos el pasado año y los meses de julio y agosto son en los que los profesionales sufren más agresiones, además de que el martes es el día de la semana más conflictivo y las franjas horarias con mayores incidencias son las que oscilan entre las 10 y las 12 de la mañana y las 17 horas.

Una de esas afectadas es Mari Lourdes de Torres, Supervisora de la Unidad de Nutrición y Dietética en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, ha contado en 'Mediodía COPE' que las agresiones allí ocurrían casi a diario: "Llevo 40 años trabajando en el Hospital Miguel Servet, en cuidados intensivos las agresiones eran el pan nuestro de cada día".

Cuenta, que en una de esas ocasiones se vio increpada por una paciente que sufría una insuficiencia hepática severa: "Me miró y me dijo que era una gorda, que no iba a dejar que le dirigiera la palabra y que la dejara sin comer". Finalmente intentó agredirla: "Me agarró el historial clínico y me lo tiró. Han pasado diez años de eso, por entonces ni se nos ocurría denunciar a menos que nos mataran" finalizaba.

Con estas cifras se confirma un leve descenso respecto al ejercicio anterior aunque no deja de ser una cifra muy elevada. La médica sostiene que actualmente la situación es diferente pero que siguen desamparados en la consulta: "Ahora ya está protocolizado, es solo llamar a un número pero en una consulta sola te defiendes como puedes, o gritas o pones un parapeto".

Mari Lourdes se ha referido a una situación en particular en la que junto a una compañera sintió bastante miedo: "La familia del paciente me increpó porque al niño no le gustaba lo que había de comer. La familia levantó la cachaba y nos dijo que le diéramos si o si un bocadillo. Mi compañera y yo pasamos miedo".