Martin, testigo del accidente de la atracción de feria de San José de la Rinconada

Es el conmovedor relato de Miguel vecino de la localidad sevillana de San José de la Rinconada que estaba disfrutando como muchos paisanos más de las fiestas de su pueblo.

"Eran las dos de la madrugada y de repente escuchamos un ruido y mucho jaleo. Fui corriendo hasta la atracción y me encontré a mucha gente en el suelo y madres y niños gritando y llorando" cuenta en 'Mediodía COPE' del sábado.

"Se había desprendido parte de la atracción de la olla. Fui ayudando para que la gente no se echara encima de los que habían resultado heridos, porque la gente se echaba encima y no les dejaban respirar. Cuando llegó la ambulancia les ayudé y me puse en cordón para ayudar a la Guardia Civil para que no se echaran encima de los que estaban heridos" sigue contando lo que vivió. Momentos de muchos nervios porque los servicios de emergencia no podían llegar por la cantidad de gente que había, "los chavales y adolescentes se agolpaban, había muchas personas y todos muy nerviosos porque no sabíamos si había fallecidos o no había fallecidos".

"Nunca sabes que te va a pasar, pero en un pueblo no piensas que te vaya a pasar algo así, en un pueblo es mucha sorpresa y te pones muy nervioso" dice Miguel que describe la atracción como la típica atracción de feria, "lo que no se sabe si es porque había exceso de personas dentro porque el ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que afirma que tenía todos los permisos correctos".