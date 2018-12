María López estudiante de Enfermería que ha salvado a un niño de dos años

Tiempo de lectura: 2



Cinco de la tarde. El metro de la ciudad de Granada va lleno a esa hora. En uno de sus vagones una madre comienza a pedir auxilio, su pequeño de dos años se asfixia con un caramelo. Y ahí estaba María, un joven estudiante de Enfermería que no duda en dejar sus cosas y correr hacia el pequeño, "veía al niño rojo y luego morado. Veía que algo no va bien y me dije o hago algo o no sé que hubiera pasado" cuenta en 'Mediodía COPE' con una voz tan dulce como firme y decidida.

María López que no ha dejado de recibir felicitaciones por esa determinación a la hora de actuar, recuerda como la"mamá pedía auxilio diciendo que mi niño se ahoga, le hice la maniobra y conseguí que expulsara el caramelo". La maniobra no es otra que la maniobra de Heimlich que consiste "en coger a la persona, me senté, puse al niño sobre mí, busqué la boca de su estómago y empujé varias veces. La reacción fue en segundos, casi nadie se dio cuenta porque es cuestión de segundos".

Pese a su juventud esta joven que en otoño había realizado varias Jornadas Masivas de Reanimación Cardiopulmonar las puso en práctica, "mantuve la calma porque el objetivo era que el niño volviera a respirar, no me acuerdo de nada, mi mundo se volvió en blanco solo me acuerdo del niño. No recuerdo ni la cara de la madre ni del resto de gente que había en el vagón solo del niño". Lo que nunca olvidará son los abrazos del pequeño "me dio un abrazo y yo le pregunté cuantos años tenía, me dijo que tenía dos añitos. Él estaba tan tranquilo, me dio un abrazo".

María está muy contenta con la ayuda que ha podido prestar a este niño y su madre porque "me encanta la formación, desde pequeña quería ser enfermera".